ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa, teniste uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:00
Şanlıurfa, teniste uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak
Şanlıurfa, teniste uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu'da ilk oluşturacak bir projenin temelini daha attı. Yapılan protokollerin ardından ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarının Şanlıurfa'da yapılması için gerekli olan tesisin temeli atıldı.
Her ilçede semt sahaları ve semt kompleksleri yatırımı yaparak gençleri sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Güneydoğu'da bir ilk olacak Tenis Dünyası projesinin temelini attı. Seyrantepe Mahallesinde 15 bin 460 metrekare üzerinde yapılması planlanan tesisin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti teşkilatları, Karaköprü Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
"Tenis federasyonu ile protokoller yapıldı"
Açılışta Şanlıurfa'yı spor şehri yapmakta kararlı olduklarını belirterek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Türkiye'nin en genç şehriyiz. 19 yaş ortalamasına sahip Şanlıurfa'da gençlere ne kadar yatırım yapsak azdır. Bu dinamik nüfusu sporla ve eğitimle buluşturmak adına yatırımlarımıza hız veriyoruz. Bu anlamda da uluslararası standartlara uygun bir şekilde planlanan Şanlıurfa Tenis Dünyası büyük bir açığı kapatacaktır" dedi. Tesiste her türlü sosyal donatı imkanının gözden geçirildiğini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Tenis Federasyonu ile görüşmelerimiz oldu ve protokoller imzalandı. Biz, artık Güneydoğu'da Şanlıurfa olarak tenis alanındaki ulusal ve uluslararası turnuvalara talibiz. Bu tür organizasyonları Şanlıurfa'ya çekmek ve spor anlamında başarılı gençler yetiştirmek istiyoruz" dedi.
Çiftçi'nin konuşmasının ardından katılımcılar hep birlikte temel atım görevini gerçekleştirdi. Şanlıurfa Tenis Dünyası içerisinde idare binası, iki adet kafeterya, bin 600 metrekarelik bir adet kapalı tenis sahası, 2 bin 195 metrekarelik 2 adet açık tenis sahası, 325 metrekarelik antrenman ve çalışma sahası, 310 metrekarelik çocuk oyun salonu, 3 bin metrelik koşu parkuru ve kütüphanesi ile toplamda 15 bin 460 metrelik bir alanı kapsayacak. 4.5 milyon liralık bütçe ile yapılacak tesisin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.
(AK-SD-Y)

11.05.2017 17:09:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siverek'te vatandaşlar kan bağışına yoğun ilgi gösterdi
YEREL

SİVEREK'TE VATANDAŞLAR KAN BAĞIŞINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Engelli öğrencilerden Tipioğlu'na ziyaret
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN TİPİOĞLU'NA ZİYARET
Şanlıurfa'da Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Vali Tuna, &quot;Kudüs semalarında ezanları susturmayacağız&quot;
YEREL

VALİ TUNA, "KUDÜS SEMALARINDA EZANLARI SUSTURMAYACAĞIZ"
Demirkol,&quot;Şanlıurfa birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin başkentidir&quot;
YEREL

DEMİRKOL,"ŞANLIURFA BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN VE KARDEŞLİĞİN BAŞKENTİDİR"
Harran'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
YEREL

HARRAN'DA TÜBİTAK BİLİM FUARI AÇILDI
Siverek'te engelliler sergi açtı
YEREL

SİVEREK'TE ENGELLİLER SERGİ AÇTI
Siverek Kültür Merkezinin temeli atıldı
YEREL

SİVEREK KÜLTÜR MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI
Kültür Evi inşaatında sona yaklaşıldı
YEREL

KÜLTÜR EVİ İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI
Anaokulları bahar şenliğinde buluştu
YEREL

ANAOKULLARI BAHAR ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Medeniyetler Beşiği Ortadoğu Sempozyumu
YEREL

MEDENİYETLER BEŞİĞİ ORTADOĞU SEMPOZYUMU
Miniklerin kum havuzu keyfi
YEREL

MİNİKLERİN KUM HAVUZU KEYFİ
Siverek'te Berat Kandili coşkuyla kutlandı
YEREL

SİVEREK'TE BERAT KANDİLİ COŞKUYLA KUTLANDI
ABD'nin PKK/PYD'ye silah verme kararına tepkiler
YEREL

ABD'NİN PKK/PYD'YE SİLAH VERME KARARINA TEPKİLER
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanılurfa'da sosyal medyadan terör propagandası iddiası
YEREL

ŞANILURFA'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Çadır kentte kandil coşkusu
YEREL

ÇADIR KENTTE KANDİL COŞKUSU
&quot;Peygamberler şehri&quot;nde Berat Kandili
YEREL

"PEYGAMBERLER ŞEHRİ"NDE BERAT KANDİLİ
Dicle Elektrik'te uzmanlar sahada çalışmaları denetledi
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TE UZMANLAR SAHADA ÇALIŞMALARI DENETLEDİ
Şanlıurfa'da 2 tesis daha gençlere kazandırılıyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA 2 TESİS DAHA GENÇLERE KAZANDIRILIYOR
Koyun otlatırken yaralı bulunan çoban hayatını kaybetti
YEREL

KOYUN OTLATIRKEN YARALI BULUNAN ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ
Çiftçi'den uçak sefer sayılarının arttırılması talebi
YEREL

ÇİFTÇİ'DEN UÇAK SEFER SAYILARININ ARTTIRILMASI TALEBİ
Siverek'te açılış ve temel atma töreni
YEREL

SİVEREK'TE AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...