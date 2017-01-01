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Şanlıurfa, teniste uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu'da ilk oluşturacak bir projenin temelini daha attı. Yapılan protokollerin ardından ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarının Şanlıurfa'da yapılması için gerekli olan tesisin temeli atıldı.

Her ilçede semt sahaları ve semt kompleksleri yatırımı yaparak gençleri sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Güneydoğu'da bir ilk olacak Tenis Dünyası projesinin temelini attı. Seyrantepe Mahallesinde 15 bin 460 metrekare üzerinde yapılması planlanan tesisin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti teşkilatları, Karaköprü Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Tenis federasyonu ile protokoller yapıldı"

Açılışta Şanlıurfa'yı spor şehri yapmakta kararlı olduklarını belirterek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Türkiye'nin en genç şehriyiz. 19 yaş ortalamasına sahip Şanlıurfa'da gençlere ne kadar yatırım yapsak azdır. Bu dinamik nüfusu sporla ve eğitimle buluşturmak adına yatırımlarımıza hız veriyoruz. Bu anlamda da uluslararası standartlara uygun bir şekilde planlanan Şanlıurfa Tenis Dünyası büyük bir açığı kapatacaktır" dedi. Tesiste her türlü sosyal donatı imkanının gözden geçirildiğini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Tenis Federasyonu ile görüşmelerimiz oldu ve protokoller imzalandı. Biz, artık Güneydoğu'da Şanlıurfa olarak tenis alanındaki ulusal ve uluslararası turnuvalara talibiz. Bu tür organizasyonları Şanlıurfa'ya çekmek ve spor anlamında başarılı gençler yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Çiftçi'nin konuşmasının ardından katılımcılar hep birlikte temel atım görevini gerçekleştirdi. Şanlıurfa Tenis Dünyası içerisinde idare binası, iki adet kafeterya, bin 600 metrekarelik bir adet kapalı tenis sahası, 2 bin 195 metrekarelik 2 adet açık tenis sahası, 325 metrekarelik antrenman ve çalışma sahası, 310 metrekarelik çocuk oyun salonu, 3 bin metrelik koşu parkuru ve kütüphanesi ile toplamda 15 bin 460 metrelik bir alanı kapsayacak. 4.5 milyon liralık bütçe ile yapılacak tesisin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.

(AK-SD-Y)



11.05.2017 17:09:39 TSI

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