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Selçuklu Belediyesine 8. ödül



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği Müze Özendirme Yarışması'nda restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Aya Elenia Müzesi ile ödüle layık görüldü.

Selçuklu Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması'nın ilkinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda 15 Nisan 2012 yılında restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Aya Elenia Müzesi ödüle layık görüldü. Ulusal düzeyde birçok projesi ödül alan Selçuklu Belediyesi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Tarihi Kentler Birliği'nden geçtiğimiz yıllarda Sille Şapeli Zaman Müzesi, Gevale Kalesi Arkeolojik Kazısı, İki Yakanın Buluşması-Sille Deresi projeleri, Sille Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projeleri gibi farklı çalışmalarla birçok kez süreklilik ve başarı ödüllerine layık görülen Selçuklu Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda ödüle layık görüldü. 8. yılında 8. ödülüne Aya Elenia Müzesi ile ulaşan Selçuklu Belediyesi, ödül koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş oldu. Belediyeler tarafından açılan müzelerin özverili ve duyarlı çalışmalarını ödüllendirme niteliğinde olan Müze Özendirme Yarışması, aynı zamanda müzeleri sevdirmek, yaygınlaştırmak, kalitesini yükseltmek, kültürün, sanatın korunmasını sağlamayı amaçladı. Seçici kurul toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda 19 belediye müzesi Özendirme Ödülü almaya hak kazanmıştır. Ödüller 13 Mayıs 2017 tarihinde Sivas'ta yapılacak olan ödül töreninde sahiplerini bulacak" denildi.



11.05.2017 17:10:14 TSI

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