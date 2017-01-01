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Muay Thaı dünya şampiyonları Arapgir'de ringe çıkacak



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MALATYA (İHA) - Malatya Arapgir'de 13-14 Mayıs tarihlerinde "Cevat Çobanlı Paşa Doğu Anadolu Büyükler ve Gençler Bay ve Bayan İller Arası MuayThai Şampiyonası" düzenlenecek.

"Cevat Çobanlı Paşa Doğu Anadolu Büyükler ve Gençler Bay ve Bayan İller Arası Muay Thai Şampiyonası"na Malatya, Adıyaman, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Bitlis illerindeki sporcular katılacak. 4 sıklette yapılacak şampiyonada Dünya ve Türkiye şampiyonalarında başarılı olan sporcular kıyasıya mücadele edecek.

Arapgir Kaymakamlığı ve Arapgir Belediyesi'nin desteği, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye MuayThai Federasyonunun işbirliği sonucu düzenlenecek şampiyona Arapgir Spor Salonunda yapılacak. Girişlerin ücretsiz olacağı şampiyonada yöre halkı heyecan dolu karşılaşmalarla Muay Thaiye doyacak. 13 Mayıs Cumartesi Arapgir Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak karşılaşmalar saat 18.00'a kadar devam edecek. Elemelerin ilk gün tamamlanmasının ardından 14 Mayıs Pazar günü yine saat 10.00'da finaller ve madalya töreni gerçekleştirilecek. Şampiyonada Pazar günü yapılacak finaller sırasında ayrıca düzenlenen özel müsabakalar da organizasyona renk katacak.

Muay Thai Arapgir İlçe Temsilcisi Vahap Boztepe yaptığı açıklamada "Bu şampiyonanın Arapgirimize renk katacağını ve bu bağlamda diğer ilçelere de ışık tutacağını düşünüyoruz. Artık ilçelerin de böylesi şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu göstermek adına Arapgiri'in örnek olacağına inanıyoruz" dedi.

(MT-SD-Y)



11.05.2017 17:10:30 TSI

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