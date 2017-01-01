Canbolat Paşa Konağının restorasyonu başladı
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - İl Özel İdaresi tarafından satın alınan ve Tekye Camisinin yanında bulunan tarihi Canbolat Paşa Konağında restorasyon çalışmalarına başlanıldı.
Kilis Valisi İsmail Çataklı' nın girişimleri sonucu Vilayetler Hizmet Birliğinden sağlanan kaynakla başlatılan çalışmalarda, Kültürel Mirasın korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanan projeye göre binanın metruk görüntüsünden kurtarılarak, Kilis'e eğitim, kültür ve sosyal alanda katkı sağlaması amaçlanıyor. Vilayetler Hizmet Birliği Encümeninde görev alan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Birlik nezdinde takip ettiği projenin 2017 yılı sonunda bitirilmesi amaçlandığını söyledi.
(MAD-SD-Y)
11.05.2017 17:12:22 TSI
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