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Öğrencilere Osmani'ye gezisi



(Fotoğraflı)



Kadir Tunç

MUŞ (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Hasköy Kaymakamlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı, Hasköy Kadir Rezan Kız Yatılı Bölge Ortaokulundaki 47 öğrenciyi Osmani'ye gezisine gönderdi.

Hasköy Kadir Rezan Has Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve Muş TÜGVA İl Temsilciliği Ortaokul Koordinatörlüğü Medeniyet ve Değerler Kulübü Sorumlusu Serdar Aksak, etkinliği 5 gün süreceğini belirterek, "Etkinliğimiz, vakfımızın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı anlaşma ile Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı'nda 5 günlük bir kamp programıdır" dedi.

(MSA-Y)



11.05.2017 17:12:58 TSI

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