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Karakaya suyunda sorun kalmayacak



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu Meclis Başkan Vekili Seyfullah Kınalı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili gündem maddelerinin görüşüldüğü oturum öncesinde Meclis üyelerinin soruları yanıtlanırken, Karakaya Grup İçmesuyu hakkındaki soruları TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal yanıtladı.

Karakaya Grup İçme Suyu'nun Ortahisar, Akçaabat ve Maçka ilçelerinde 32 mahalleye su sağladığını ifade eden Genel Müdür Köksal, mevsim geçişlerinde yaşanan bulanıklık sorununu ortadan kaldıracak olan 3 kademeli arıtma tesisi inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Karakaya Grup İçme Suyunun 31 Mart 2014 itibariyle TİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanına girdiğini hatırlatan Köksal, "Burası teslim alındığında çalışan bir arıtma tesisi yoktu. Genel Müdürlüğümüz tarafından kısa sürede önemli onarımlar yapılarak suyun kalitesi önemli ölçüde arttırılmıştır. Çalışmaz durumda olan paket arıtma tesisi çalışır hale getirilmiştir. Su alma yapılarında yapılan iyileştirmelerle normal zamanlarda bulanıklığın giderilmesi sağlanmıştır. Ancak mevsim geçişlerinde mevcut paket arıtma tesisi doğası gereği suyu arıtamadığından su kesintileri yapılmıştır. Burada bizi zorlayan özellikle hayvancılık yapılan alanlar oldu. Söz konusu alanlarda hayvancılık yapan vatandaşlarımız, suyun bulanık olduğu dönemde de kesintiye gidilmemesini talep ettiler. Muhtarlarımız bu talebi bizlere ilettiler, Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği 5 NTÜ ile 10 NTÜ arası bulanıklıktaki suyun da hayvancılıkta kullanılması için şebekeye verilmesini talep ettiler. Afet ve olağanüstü durumlarda insani tüketim amaçlı kullanılmamak kaydıyla, temizlik ve hayvancılıkta kullanılmak üzere süper klorlama ile belli bulanıklıktaki suların kontrollü olarak şebekeye verilmesi mevzuata uygundur. Bu durumda şebekeye su verilmesi de iki günü geçmiyor, içme ve yemeklerde kullanılmaması için anonslarla halkımız uyarılıyor. Karakaya Grup İçme Suyundaki bu tür sorunları tümüyle ortadan kaldıracak olan inşasını sürdürdüğümüz 3 kademeli arıtma tesisidir. 10 dönümlük bir alanı kamulaştırarak 2016 yılının Mayıs'ında arıtma tesisi inşasına başladık. Burada ithal bir teknoloji kullanılacak, bir teknoloji transferi söz konusu olduğu için bir gecikme yaşandı. Bu transferlerde şuan gerçekleştirildi ve İstanbul'a geldi, ilimize hareket edilecek ve inşa aşamasında olan arıtma tesisine yerleştirilecektir. Tesisin Ramazan'a yetiştirilmesi için çaba harcanıyor, betonun piz alması zaman alıyor. Yine de Ramazan'a yetiştirmek için çaba içindeyiz. Tesisimizin kısa sürede tamamlanmasıyla Karakaya Grup İçme Suyunda sorun kalmayacaktır" dedi.

(BK-ÖS-Y)



11.05.2017 17:13:29 TSI

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