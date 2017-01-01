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Başkan Keleş özel çocuklarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen engelliler pikniğinde özel çocuklarla bir araya geldi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen Engelliler Pikniğinde engelliler ve aileleri gönüllerince eğlendiler.

Engelliler Haftası nedeniyle Düzce Belediyesi tarafından etkinlikler 'Engelliler Pikniği' ile devam etti. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen pikniğe özel eğitim kurumlarında eğitim gören engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Sabah saatlerinde başlayan piknik akşam saatlerine kadar sürdü. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş eşi Gönül Keleş ile birlikte pikniğe katıldı ve engelliler ile doyasıya eğlendiler.

(AY)



11.05.2017 17:13:39 TSI

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