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Tutak'ta Birlik Seçimi yapıldı



(Fotoğraflı)



Kenan Çakır

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde bir yıl süre ile görev yapacak encümen üyesi seçimi yapıldı.

Tutak Belediyesi toplantı ve konferans salonunda Kaymakam Erkan İsa Erat, Başkanlığı'nda bir araya gelen köy muhtarları,Tutak Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın 2017 yılı seçimli olağan genel kurul toplantısı içerisinde kendilerini temsil edecek 2 İl Genel Meclisi Üyesi ve 2 muhtarı seçti.

Açılış ve yoklama sonrası, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantı, birliğin 2016 yılına ait faaliyet raporunun okunup, kesin gelir ve gideri meclise sunulup kabul edildi.

Meclis Başkanlık Divanına Esmer Köyü Muhtarı Gökmen Özyalçın, Sincan Köyü Muhtarı Yıldırım Aladağ, Kaşönü Köyü Muhtarı Recep Korkan seçilirken; Plan ve Bütçe Komisyonuna Kılıçgediği Köyü Muhtarı Cahit Cengiz, İsaabat Köyü Muhtarı Hamit Kılıç, Aşağı Kargalık Köyü Muhtarı Felemez Özer seçildi.

Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, yapılacak seçimlerde sadece kazananın olacağını, kaybedenin ise olmayacağını söyledi. Erat, "Büyük bir olgunlukla oy kullanma işlemi tamamlandı. Yeni görev alacak arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki önceki komisyonumuzda olduğu gibi bu komisyonumuz da ilçemiz için güzel hizmetler yapacaktır. Bu bir seçimdir, seçimde daima kazanan ve kaybeden olacaktır. Ama bizim bu seçimimizde kazanan vardır, kaybeden yoktur. Kazanan bizim ilçemiz ve köyleridir" dedi.

Birliğin encümen üyeliği için İl Genel Meclis Üyeleri Turan Özdemir ve İrfan Arslan aday olurken, muhtarlardan ise Bulutpınar Köyü Muhtarı Serhat Öztürk,Yukarı Kargalık Köyü Muhtarı Cengiz Sayan, Sorguçlu Köyü Muhtarı İlhan Çalış ( 15 Oy), Ekincek Köyü Muhtarı Cengiz Çelik ( 29 Oy), Karacan Köyü Muhtarı Memduh Koca ( 13 Oy) adaylıkta yarıştı.

Gizli oy açık sayım esasına göre yapılan seçimde Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat oyunu kullanmadı.İl Genel Meclis Üyeleri İrfan Arslan (30 oy), Turan Özdemir ( 30 oy ) ile muhtarlardan Cengiz Sayan ( 40 oy ) ve Serhat Öztürk ( 33 oy ) alarak birliğin encümen üyesi olarak seçildiler. 77 Muhtar 1 İl Genel Meclis Üyesinin katıldığı seçimde 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Kaymakam Erat, "İlçemizde yapılan yatırım ve çalışmalar sırasında köy muhtarları ve il genel meclis üyeleriyle birlikte güzel bir ekip çalışması yaparak köylerimizin birçok ihtiyacını giderdik. Bugün yapılan encümen seçiminde de görev alan arkadaşlarla yine güzel çalışmalar yapacağız. Köylerimizde yaşayan vatandaşların daha rahat yaşayabilmeleri için yapacağımız hizmetleri bütçe çerçevesinde tamamlayacağız" dedi.

Birlik Başkanı Kaymakam Erkan İsa Erat, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek "Birliğimize yeni seçilen üyelerimize ve birliğimize hayırlı olsun. Amacımız köylerimizi daha yaşanır ve modern hale getirmek. Bunun için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz."dedi.

Seçimlerin gerçekleştirilmesi ardından verilen yemekte konuşan Kaymakam Erat, encümen üyelerine başarılar diledi.

(KÇ-Y)



11.05.2017 17:13:42 TSI

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