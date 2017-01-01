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Engelsiz aşçılar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da engelli aşçılar hünerlerini sergiledi.

BUSMEK, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir faaliyete imza attı. BUSMEK İnegöl Engelli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 16 çocuk, Gastro Akademi'de mutfağa girip kendi pizzalarını pişirmenin keyfini yaşadı. Pizza hamurlarını kendi elleriyle açan ve damak tatlarına göre hazırlayan çocuklar, pizzalarını pişirip yemenin tadını çıkardı. Osmangazi Kent Konseyi'nin de katıldığı programda, çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan pastayı keserken, dans ederek keyifli bir gün geçirdi.

(MŞ)



11.05.2017 17:17:25 TSI

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