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Kargı'da hacı adaylarına seminer



(Fotoğraflı)



Turan Ozan Acar

ÇORUM (İHA) - 2017 yılı hac kurasında hacca gitmeye hak kazanan Hacı adaylarına Kargı müftülüğü tarafından seminer verildi.

Kargı Müftülüğü tarafından Mihrihatun Camii konferans salonunda 3 gün sürecek seminer ilçede görev yapan İmam Hatipler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve İlçe Müftüsü Mehmet Yıldız'ın sunumuyla başladı. İl müftülük vaizleri ve Kargı sağlık ekiplerinin katılımlarıyla devam eden seminerlerde, bu yıl hacca gidecek olan 35 Hacı adayının katıldığı seminerde uygulamalı eğitimler esnasında duygulu anlar yaşandı.

Kargı Müftüsü Mehmet Yıldız, "Hacı adaylarımıza şimdiden sağlık sıhhat içerisinde o mübarek makamlara gitmeyi, zemzemden içmeyi, Kabe, Arafat, Müzdelife, Mina, Safa, Merve ve diğer Mübarek yerlerin manevi kazancından bol bol istifade etmeyi yüce mevlam nasip eylesin. Hacları mebrur, amelleri makbul ve günahları mağfur olsun'' dedi.

(TOA-BÖ)



11.05.2017 17:17:44 TSI

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