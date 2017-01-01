ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kargı'da hacı adaylarına seminer

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:09
Kargı'da hacı adaylarına seminer
Kargı'da hacı adaylarına seminer

(Fotoğraflı)

Turan Ozan Acar
ÇORUM (İHA) - 2017 yılı hac kurasında hacca gitmeye hak kazanan Hacı adaylarına Kargı müftülüğü tarafından seminer verildi.
Kargı Müftülüğü tarafından Mihrihatun Camii konferans salonunda 3 gün sürecek seminer ilçede görev yapan İmam Hatipler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve İlçe Müftüsü Mehmet Yıldız'ın sunumuyla başladı. İl müftülük vaizleri ve Kargı sağlık ekiplerinin katılımlarıyla devam eden seminerlerde, bu yıl hacca gidecek olan 35 Hacı adayının katıldığı seminerde uygulamalı eğitimler esnasında duygulu anlar yaşandı.
Kargı Müftüsü Mehmet Yıldız, "Hacı adaylarımıza şimdiden sağlık sıhhat içerisinde o mübarek makamlara gitmeyi, zemzemden içmeyi, Kabe, Arafat, Müzdelife, Mina, Safa, Merve ve diğer Mübarek yerlerin manevi kazancından bol bol istifade etmeyi yüce mevlam nasip eylesin. Hacları mebrur, amelleri makbul ve günahları mağfur olsun'' dedi.
(TOA-BÖ)

11.05.2017 17:17:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sungurlu'da yıldızlar futbol müsabakaları
YEREL

SUNGURLU'DA YILDIZLAR FUTBOL MÜSABAKALARI
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 60 öğrenciyle eğitime başlıyor
YEREL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 60 ÖĞRENCİYLE EĞİTİME BAŞLIYOR
Öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL

ÖĞRENCİLER 200 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU
'İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki' projesi ekibinden Fransa ziyareti
YEREL

'İNSANA YAKIŞIR İŞ İÇİN KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ' PROJESİ EKİBİNDEN FRANSA ZİYARETİ
Sungurlu MYO&quot;da şiir ve türkü etkinliği
YEREL

SUNGURLU MYO"DA ŞİİR VE TÜRKÜ ETKİNLİĞİ
Çorum Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL

ÇORUM BELEDİYESİ'NDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
Çorum HEM'in sergisi beğeni topladı
YEREL

ÇORUM HEM'İN SERGİSİ BEĞENİ TOPLADI
Polis sürücülere leblebi dağıttı
YEREL

POLİS SÜRÜCÜLERE LEBLEBİ DAĞITTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...