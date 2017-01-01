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Erzurum'da FETÖ soruşturması kapsamında 2 bin 204 kişi hakkında işlem yapıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:09
Erzurum'da FETÖ soruşturması kapsamında 2 bin 204 kişi hakkında işlem yapıldı

ERZURUM (İHA) - 15 Temmuz'da yaşanan darbe kalkışmasının ardından başlatılan FETÖ / PDY soruşturmaları kapsamında Erzurum'da bugüne kadar 2 bin 204 kişi hakkında işlem yapıldı.
Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi terör örgütlerine yakınlığı tespit edilen kişilerin kamudan temizlenmesine yönelik yürütülen operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek şu bilgelere yer verildi:
"15 Temmuz sonrası terör örgütlerine kaşı ülke çapında başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişilerin kamu görevlerinden uzaklaştırıldığı operasyonlarda Erzurum'da bugüne kadar 2 bin 204 kişi hakkında işlem yapılırken, bunlardan bin 490'ı kamudan ihraç edildi. Aralarında FETÖ terör örgütünün sözde imamlarının da bulunduğu 797 kişinin tutuklandığı Erzurum'da 734 kişi adli kontrol altında, 51 kişi de gözaltında bulunuyor. Operasyonlarda gözaltına alınan 172 kişi ise serbest bırakıldı."
(AA-AA-Y)

11.05.2017 17:18:14 TSI
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