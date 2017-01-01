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Kağıtsporlu Geleneksel Okçular Etno'ya Katılıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 4 gün sürecek festivale Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Okçular da katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Geleneksel Okçuları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalde yer alacak. Festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat bulacak. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Geleneksel Okçular Büyük erkekler,büyük bayanlar ve minik karma kategorilerinde Hedef Okçuluğunda 13 -14 Mayıs tarihlerinde yarışacak. Festival, Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toylarıyla bir şölene dönüşecek.

Organizasyonda geleneksel sporlardan aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta 843 sporcu mücadele edecek. Festival, 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.

(GY-Y)



11.05.2017 17:19:01 TSI

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