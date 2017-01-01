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Türk ve Suriyeli öğrenciler kardeşlik buluşmasında bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Çadır Kentte kalan bir grup Suriyeli öğrencilerle Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kardeşlik buluşmasında bir araya geldi.

Düzenlenen kardeşlik buluşmasında Suriyeli ve Türk öğrenciler doyasıyla güzel vakit geçirerek bir süre sohbet etti. Kardeşlik buluşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, "Adıyaman mülteci kampında kalan 8 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan misafirlerimizle buluştuk. Çocuklarımıza herkesin birbirini saydığı ve sevdiği bir dünya bırakmak istiyoruz, bu yüzden çocukluk döneminde yaşanılanların kalıcılığını da dikkate aldığımızda onlara mutlu çocukluk anıları biriktirmelerinde bir tutam katkımız olsun dedik" ifadelerini kullandı.

(KA-SD-Y)



11.05.2017 17:22:10 TSI

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