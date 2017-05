YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Marmaris Belediyesinden bbisiklet yolu hakkında açıklaması

Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi 5 yıl önce planlamaya başladığı ve öncelikle şehir merkezi dışında (kırsal bölgelerde) başarıyla gerçekleştirdiği "bisiklet yolları" projesini son yıldır şehir merkezine taşımış bulunuyor.

Konu hakkında Marmaris Bledieyesi'nden yazılı açıklama yayınlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle belirtmek gerekir ki bu proje aslında yalnızca bir "bisiklet yolu projesi" değil, aslında "Sağlıklı Yaşam Kenti Marmaris" üst başlığının bir alt koludur. Dünyanın en sağlıklı hava ve iklim şartlarına sahip olan bölgemize Dünya'nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin önemli bir kısmı, bu güzel coğrafyanın insanoğluna sunduğu nimetlerin "farkında olarak" Marmaris'e geliyor. Özellikle sabah yürüyüşüne çıkan, erken saatte koşan, yüzen, bisiklete binen, doğa sporları yapan ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. 2004'ten bu yana Dünya'nın önemli yerleşim merkezleri ile turizm merkezleri üzerine yaptığımız araştırmalarda da turizmin geleceğinin "doğaya dönüşte saklı olduğu" gün gibi ortaya çıkmaktadır.

İşte bu gerçeklerden yola çıkan Belediye yönetimimiz ve teknik ekiplerimiz, Marmaris kent merkezini de tıpkı çevresindeki doğal ortam gibi kolay yaşanır, stresi az, yalnızca ziyaretçilerin değil halkımızın da spor yaptığı, en önemlisi "sağlıklı yaşadığı" bir kente çevirmek için aralıksız çalışmaktadır. Bu konuda çağdaş bir kentte yaşama bilincine sahip olup bize görüş, öneri ve şikâyetleriyle yol gösteren değerli Marmaris yaşayanlarına öncelikle içten teşekkürlerimizi belirtmek isteriz.

Bisiklet Yolları

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız bakış açısı çerçevesinde, Marmaris kent merkezinde ilk bölümü geçen yıl tamamlanan "şehiriçi bisiklet ulaşım ağı"nın bu yıl 2. bölümü de tamamlanmış olup, 19 Mayıs 2017 tarihinde, saat 17.00'da halkımızın katılımıyla açılışı yapılacaktır. O tarihte, Belediye Başkanımız Sayın Ali Acar da halkımıza çalışmalar hakkında en doğru bilgilendirmeyi yapacaktır. Buna karşın, halk arasında bisiklet yollarına çeşitli nedenlerle başından beri karşı duran, ömründe bisiklete binmemiş veya en kısa mesafede bile araç koltuğundan inmemiş bazı bilinen isimlerin kasıtlı, "dedikodu" türü kışkırtmaları konuya uzak olan yaşayanlarımız arasında yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır. Bilinmelidir ki, bu dedikoduları veya yanlış yönlendirmeleri yapanlar, aslında yalnızca bisiklet yolu değil, daha önce Belediyemizin hemen her projesinde benzer tahriklerle kendilerini göstermeye çalışmışlardır. Ne mutlu ki, bu kişilerin veya çevrelerin bir kez daha başarısız olacağını halkımızın bisiklet kullanımına gösterdiği yoğun ilgiden ve iletilen mesajlardan anlamaktayız.

Bu bilgilendirmenin amacı "Bisiklet Yolları" konusunda gerçekten samimi eleştirisi olan, sorularına cevap arayan değerli vatandaşlarımıza doğru bilgiyi vermektir.

"BİSİKLET YOLLARI NEDEN PLAJ TARAFINA VEYA YÜRÜYÜŞ YOLUNA YAPILMADI?"

Bisiklet Yolları'nın yapılış amacı hobi amaçlı gezinti veya yalnızca belli bir sınır içerisinde kullanım değil. Amaç, yukarıda da belirttiğimiz gibi aslında Marmaris'in "sağlıklı yaşamına" yol açacak ve ulaşıma destek olacak bir "destekleyici ulaşım projesidir". Bu nedenledir ki T.C. Sağlık Bakanlığı'mız bisiklet yolu yapan belediyelere ücretsiz binlerce bisiklet dağıtmaktadır. Ülkemize örnek olacak çağdaş bir bisiklet ağı, yalnızca sahil bandına bu nedenle yapılmadı.

"YİNE DE BİR BÖLÜM PLAJ TARAFINA YAPILSAYDI, EN AZINDAN GÜZEL BİR MANZARA ÖNÜNDE PEDAL ÇEVİRMEK İYİ OLMAZ MIYDI?"

Bu noktada kendimizi plajı yaz aylarında yoğun şekilde kullananların yerine koymamız gerekiyor. Tüm Marmarislilerin bildiği gibi; kıyıda bulunan otellerde kalanlar veya bu bölgeyi haftasonu kahvaltı, yürüyüş amaçlı kullanan kent yaşayanımız çocukları, yaşı büyük akrabalarının güvenliği açısından aşırı tedirgin olmaktadır. Arka taraftan zaman zaman sessiz veya aşırı hızlı gelen bisiklet kullanıcıları, ister istemez kazalara neden olmaktadır. Çocuğuna bisiklet çarpan vatandaşlarımız sık sık bu konuda şikâyetlerini dile getirmiştir ve getirmeye devam etmektedirler. Tabii ki sabah erken saatlerde spor amaçlı kullanılan bisikletlerin bu durumla ilgisi yoktur. Ayrıca, Turban Otel ile İçmeler mahallemiz arasında böyle bir uyarı da bulunmamaktadır ve manzaranın keyfini çıkaran sürüşler her zaman mümkündür.

Ayrıca, plajın bir bölümünün kullanılarak bisiklet yolu yapılması da Belediyemizin bürokratik nedenlerden dolayı izin alamayacağı bir durumdur. Plaj alanları Devletimizin farklı kurumlarının yetki alanında olup, buraya böyle bir izin verilmesi mümkün görünmemektedir. Hatırlarsanız, Türkmenistan Parkı içerisine yapılan küçük çay bahçesinin 30 metrekarelik ahşap oturma bölümü dahi yine belli kesimlerin ısrarlı şikâyetleri sonucu ilgili kurumlar tarafından yıktırılmıştı.

"ANA CADDEDEKİ BİSİKLET YOLLARI TEHLİKELİ DEĞİL Mİ"?

Marmaris şehiriçi bisiklet yollarında bisiklet kullanan herhangi bir vatandaşımız kesinlikle cadde içinde motosiklet kullanan birisine göre çok daha fazla emniyet içerisindedir. Bu durumu dikkatli bir bakış açısıyla gözlemleyen herkes ek bir açıklamaya gerek kalmadan bunu anlayacaktır. Bisiklet yollarının "gidiş-geliş" işaretleri bazı noktalara henüz yerleştirilmeden halkımızın kullanmaya başlaması ve aslında zeminde bulunan işaretlendirmelere dikkat edilmemesi nedeniyle tek yön olan yerlerde bazı bisikletlerin karşı karşıya geldiği ve sıkışıklık yaşandığı tarafımızca bilinmektedir. Bu noktalarda da işaretlendirmeler hızla tamamlanacaktır.

Şehiriçi bisiklet yolları Avrupa'nın birçok kentinde de aynı şekilde cadde kenarlarında, hatta ana caddenin tam ortasında, herhangi bir bariyer dahi olmadan, yalnızca yer boyalarıyla belirlenmesine karşın, ülkemizde henüz yeni yeni gelişen "bisikletli yaşam" için almış olduğumuz önlemler Belediyemizin kendi standartları olmayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili yasa/yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu konuda bilinçli olan ve yolu güvenli bulan yerli ve yabancı anneler gönül rahatlığıyla bisiklet yolunu kullanmaya başlamıştır.



Araç kullanıcıların trafik kurallarına uymak istememesi, yani durak harici "indir-bindir" yapması bu sorunu ortaya çıkarmaktadır. Büyükşehir Trafik Zabıtası'nın ve Emniyet Müdürlüğümüzün bu konuda ısrarlı takipleri bu sorunu kısa sürede çözecektir inancındayız.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, bisiklet yolundan önce otopark olarak kullanılan bu bölgede, aracı park edip dikkatsizce kapıyı açan vatandaşlarımız ciddi kazalar yaşamış, bugünkü durumdan çok daha kötü tablolarla karşılaşılmıştır. Bisiklet yolu ile hem bu tehlike tamamen ortadan kalkmış, hem de Marmaris'in kıyı bandının güzelliği gözler önüne serilmiştir.



Bu konuda Belediyemiz de aynı düşünceye sahiptir ama yine yasal yetki alanlarımızın sınırlı olmasından dolayı cadde ve sokakların tek yöne dönüştürülmesi birkaç ayrı kurumun kabulüyle olmaktadır. Bu konuda da gerekli çalışmalar takip edilmekte olup ilgili kurumların en kısa sürede cevap vermesi için gereken yapılmaktadır. Siz değerli halkımızın da bu konuda ilgili kurumlara isteklerini iletmesi süreci hızlandıracaktır. Atatürk Caddesi'nin tek yöne dönüştürülmesi ile çok daha rahat bir kullanım ortaya çıkacaktır.

Özellikle bu konu kasıtlı olarak ortaya atılan, dayanaksız bir iddiadır. Şöyle ki;

Atatürk Caddesi ve tüm diğer caddelerimizde bisiklet yollarından önce yol kenarları, yasak da olsa, tamamen park alanı olarak kullanılıyor, hatta satılığa çıkan araçlar aylarca buraları işgal ediyorlardı. Yani, bu alanlar yine araçların sürüş yolu olarak kullanılmıyordu. Caddelerimizde sıkışıklığa neden olan gerçeklerden de kısaca söz edelim;

- Otobüs, minibüs, mal taşıma, kargo araçların son derece keyfi, dilediği yerde durma isteği

- Sabancı Lisesi önünde günlük tekneler için yolcu indirme-bindirme işlemi yapılması (Teknelerimizin yolcularını indirme-bindirme yeri olarak İçmeler İskelemizi kullanmaları gerekiyor)

- Küçük veya büyük trafik kazalarının yaşanması

- Daha da önemlisi ülkemizdeki motorlu araç artış hızı; yıllık % 18. Bu rakam Marmaris gibi turistik ilçelerde çok daha hızlı artmakta olup, binek araç ve motosiklet sayımızın 100 binin üzerinde olduğunu hatırlatmak gerekir. Ayrıca turizm mevsimiyle birlikte ilçemize getirilen kiralık araçlar, tur otobüsleri gibi ek trafik yükü de oluşmaktadır. Kimi evde 2 veya 3 araç olduğu bilinen bir gerçektir. Bunlara ek olarak ailenin tüm bireyleri de "hızlı ulaşım" için motosiklet kullanınca ne yazık ki ne trafik kuralları, ne geniş caddeler, ne de otoparklar bu soruna çözüm olmamaktadır. Yani bu yıl Marmaris'te 100 bin motorlu araç olduğunu düşünürsek, 2018 yılında "motorlu araca sahip olma aşkıyla" en az 118 bin, 2019 yılında yaklaşık 140 bin kayıtlı aracımız daha olacak demektir. Bu yalnızca Marmaris'in değil ülkemizin, hatta gelişmekte olan tüm ülkelerin sorunudur.

"BİSİKLET YOLU YAPARKEN NEDEN OTOPARK YAPMIYORSUNUZ"

Yapılıyor. Her bisiklet yolu çalışmasında, eğer ana caddede otopark alanı yoksa, teknik olarak "kılçık yol" diye tanımlanan, caddeye bağlantılı ara yollarda mutlaka düzenli otopark alanları yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Cumhuriyet Bulvarı 3 M Migros alanının karşı tarafında, Marmaris Ortaokulu çevresinde, Ahu Hastanesi çevresinde yüzlerce araçlık park alanı çağdaş bir şekilde düzenlenmiştir. Kaldı ki, eğer ana caddelerdeki "dükkânımızın tam önüne" veya "bankanın kapısına" kadar araçla gidelim düşüncesinden kurtulursak, bulvarlara paralel birkaç sokak sonra yeterince park yeri bulunup en fazla 10 dakika içerisinde gitmek isteyeceğimiz yerlere varılabilmektedir. Tabii ki yaşlı yolcusu olan veya acil durumu olanların trafik kuralları içerisinde "indir-bindir" yapmasına da bir engel yoktur. Uzun vadede ise ülkemizdeki bu araç artış hızıyla otopark sorununun artacağını bizler de öngörmekteyiz. Dileğimiz, kısa mesafeler içerisinde araç yerine toplu taşıma araçları, bisiklet veya daha da sağlıklı bir yöntem olan yürüyerek ulaşım sağlanması. Hollanda üzerinde yaptığımız incelemelere göre 6 km altında hiçbir yere motorlu araç kullanılmamaktadır. Bu bilinç hem ulaşımın daha da hızlı gerçekleşmesi, hem ekonomik, hem de sağlık nedenleriyle topluma ve ülkeye büyük yarar sağlamaktadır.

Bu arada açıklamak gerekir ki, yollardaki ücretli uygulamalar Marmaris Belediyesi değil, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kararlarıyla gerçekleşmektedir.

"19 MAYIS GENÇLİK MEYDANI ALTI NEDEN OTOPARK YAPILMADI"?

Bu soru meydan yapıldığı zaman yeterince cevaplandırılmasına karşın bisiklet yolunu kötülemek isteyen bazı kişiler, bilinçli olarak bu konuyu tekrar gündeme taşımaktadır. Şehrin tam merkezi olan 19 Mayıs Gençlik Meydanı ve çevresine amacımız tüm motorlu araçları çekmek olsaydı; yapılabilirdi. O dönem meydanın yapımını bile engellemeye kalkan çevreler otoparkı da engellemeye kalkışabilirdi ama yine de yapılırdı. Yalnız, açıklamamızın başında belirtmiştik; Belediyemizin amacı Dünya güzeli bu kenti metal yığınlarıyla dolu, motor gürültüsü ve zehirli egzoz dumanı içerisinde boğulan bir kent yapmak değil. Tam tersine "sağlıklı yaşam kenti" yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı yaşamlarına mal olan, onları sakat bırakan motosikletlerle değil, sportif gelişimlerine katkı sağlayacak bisikletlerle buluşturmak istiyoruz. Kentimizin simgesi olan 19 Mayıs Gençlik Meydanı ve çevresinde de trafik karmaşasını en aza indirmek ve yayaların kent merkezini en güvenli şekilde amacıyla Belediyemiz bu bölgede çok katlı veya geniş otopark alanlarının doğru olmadığını düşünmektedir.



Kasıtlı iddialar arasında sanırız ki en tutarsız olan iddialardan birisi de bu iftiradır. Büyükşehir Yasası'nın eksiklerinden veya yanlış kurgulanmasından dolayı tüm ülkede yarattığı sorunların en çarpıcı örneklerinin Muğla bölgesinde yaşanıyor olması halkımızın bildiği bir gerçektir. Ancak, bu sorunlara dayanarak, Marmaris'in geleceğini şekillendirmek için en az 5 yıldır (yasa çıkmadan önce) üzerinde çalıştığımız bu önemli projenin bu kadar ucuz bir "dedikodu malzemesi" yapılması hem Marmaris Belediyesi'ne, hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne karşı yapılan büyük bir haksızlıktır, ayıptır.



Marmaris halkının bisiklet yollarına ülke çapında en hızlı uyum sağlayan kent yaşayanları olduğunu bir süredir bölgemize gelen bisiklet uzmanları belirtmektedir. Mart ayı içerisinde, farklı zaman dilimleri içerisinde, 1 dakikalık sürede 8 kent yaşayanının aynı noktadan geçmiş olması uzmanların bu sonuca varmasına neden olmuştur. Dolayısıyla, turizm mevsimi başlamadan önce yapılan bu sonuç birer Marmaris yaşayanı olarak bizleri gururlandırmıştır. Önümüzdeki aylarda ilçemizin her noktasından ulaşım amaçlı bisiklete binenlerin arttığını hep birlikte gözlemleyeceğimize inanıyoruz. Bunun ilk verilerini de ilçemizdeki bisiklet satıcılarından aldığımız rakamlar açıklamaktadır. Geçen yıla göre satışlarında yüzde 500 gibi bir artış (5 kat artış) olduğunu açıklayan satış noktaları, gelecekte bu sayının daha da artacağını belirtiyorlar. Özellikle okula bisikletle giden çocuklarımızı, kentimizin "kıdemli" yaşayanlarını, bebekli anne-babaları, ev hanımlarını, hatta kravatlı ofis çalışanlarını bisiklet üzerinde görmek Marmaris'in "çağdaş" yüzünün ülkemize ve tüm Dünya'ya yansımasıdır.

Soru, eleştiri ve görüşlerinizle bizlere yol gösterdiğiniz için bir kez daha içten teşekkürlerimizi sunuyor, Marmaris'in keyfini "sağlıklı bir şekilde" çıkarmanızı diliyoruz.

11.05.2017 17:22:32 TSI

