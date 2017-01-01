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Denizli'de Engelliler Haftası etkinlikleri başladı



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Aile ve Sosyal Politikalar Denizli İl Müdür Yardımcısı Mevlüt Ünlü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, hiçbir engellinin bilerek ve isteyerek engelli olmadığına dikkati çekerek, "En önemli ihtiyacımız sevgi. Bizler iyi niyet çerçevesinde, bir arada olunduğumuz sürece çözülemeyecek hiçbir sorunun kalmayacağına inanıyoruz" dedi.

Hafta boyunca birçok etkinlik düzenleyeceklerini kaydeden Güngör, engelli ve aileleri ile bir araya gelerek farkındalık yaratacaklarını ifade etti.

(İHA-



11.05.2017 17:23:23 TSI

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