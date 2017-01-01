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İnsansız hava aracı yarışmasında Eskişehir başarısı

- Lise takımları birincilik ve ikincilik kazandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Bursa'da düzenlenen insansız hava aracı yarışmasına katılan Eskişehir'deki lise takımları birincilik ve ikincilik kazandı.

Bursa'da 3. sü düzenlenen insansız hava aracı yarışmasında sabit kanat kategorisinde 28 takım yarıştı. Yarışmanın konsepti tıbbi malzeme taşıyan ve bırakan bir hava aracı tasarlamaktı. Yarışmadaki görevler ise 140 metre pistte bayraklar arası 3 tur boş uçuş yapmak, 140 metre pistte 3 tur tıbbi malzeme görünümlü ahşap blokları en fazla taşımak ve 140 metre pistte 1 tur uçulup 2. turda belirlenen yerlere 3 adet tıbbi malzeme görünümlü ahşap blokları bırakmaktı. İnsansız hava aracı yarışmasına Eskişehir'den katılan 5 okul arasında Eskişehir Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye birincisi olurken, Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'de Türkiye ikincisi oldu.

(İHA-MET-Y)



11.05.2017 17:24:04 TSI

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