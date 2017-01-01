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Şanlıurfa'da Engelliler Haftası kutlandı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:17
Şanlıurfa'da Engelliler Haftası kutlandı
Şanlıurfa'da Engelliler Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - 10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Engelli kursiyerler tarafından yapılan el işlerinin de sergilendiği merkezde, engelliler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Engelliler Koordinasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, eşi Sema Çiftçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, engelli dernek yöneticileri, engelliler ve aileleri katıldı. Engelliler tarafından hazırlanan el sanatları sergisini gezen Başkan Çiftçi, engellilerin yeteneklerine hayranlığını ifade etti.
Engelliler haftasının huzur dolu geçmesi dileğinde bulunan Başkan Çiftçi, "İmkan verildiğinde çok güzel işler yapıyorsunuz. Engel tanımıyorsunuz. Engelliler basketbol takımımız süper ligde mücadele ediyor. Halterde derece yapan kardeşlerimiz var. Müzikte grup kurdular. Yetenekleriyle Şanlıurfa'da esip gürlüyorlar. Tiyatro ekibi kurarak anlamlı gösteri sunuyorlar. Madem ki hükümetimiz, liderimiz, engellerin önündeki engel yasaları kaldırdı, yasal mevzuat olarak bir çerçeveye oturtmuşsa, TBMM'de temsil kotası getirmişse yerelde bizlerde bu anlayışla çalışmamız ve hareket etmemiz lazım" şeklinde konuştu.
Engellilere Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, sadece engelliler haftasının değil, her haftanın engelsiz geçmesi temennisinde bulundu.
İşaret dili ile İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikler tiyatro gösterisi ve Dama Müzik grubunun seslendirdiği şarkılarla son buldu.
(BB-SD-Y)

11.05.2017 17:26:28 TSI
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