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Engelliler Haftasında Melikgazi Belediyesine teşekkür ziyareti



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KAYSERİ (İHA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, özellikle yeni çıkarılan yasalar ile engelliler için büyük sosyal ve ekonomik imkânlar getirildiğini, zaten şehir içerisinde gündelik olarak kullanılan cadde ve sokaklarda engelliler için belediyenin özel geçişler yaptıklarını söyledi.

Engelliler iş imkânı tanındığı takdirde verimli ve üretken birer vatandaş olarak ülke ekonomisine katkı sağlayabileceklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Ülkemizde bedensel engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Doğuştan olan engelliler için iyileştirme ve tedavi çalışması yapılmaktadır. Ancak önemli olan sonradan kazalar neticesinde olanları engellemektedir. Bu neden ile özellikle trafik kazalarını en aza indirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında çalışabilecek düzeyde olan engelliler iş imkânı tanınmalı ki verimli birer insan olarak toplumda yerlerini alsınlar. Belediye olarak bizler yasal sayıdan fazla istihdam ediyoruz" dedi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan parklarda engelliler için yapılan çalışmalar için teşekkür eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Üyeleri parklara bu sayede ailece gidebildiklerini ve piknik yapabildiklerini kaydettiler

Başkan Memduh Büyükkılıç, bu nezaket ziyaretinden çok memnun kaldığını ifade ederek, ziyarette bulunan çalışanlara birer hediye vererek hatıra fotoğraf çektirdiler.

(SK)



11.05.2017 17:26:46 TSI

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