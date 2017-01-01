Engelli öğrencilerden Tipioğlu'na ziyaret
(Fotoğraflı)
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nu makamında ziyaret etti.
Şanlıurfa'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Etkinlilker çerçevesinde özel bir okulda eğitim gören engelli öğrenciler öğretmenlerinin nezaretine İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nu makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Tipioğlu'nun makamında ağırladığı engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Ziyaretler kapsamında, çevik kuvvet, özel harekat, trafik ve toplum destekli polis üniforması giyen engelli öğrenciler, temsili olarak bir olaya müdahale etti. Öğrencilere daha sonra polis araçlarının tanıtımı yapıldı. Telsiz ile muhabere de yapan öğrenciler ardından polislerle birlikte yemek yedi. Çektirilen hatıra fotoğrafları sonrası engelli öğrenciler merkezden ayrıldı.
(BB-SD-Y)
11.05.2017 17:26:58 TSI
NNNN