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Edirne'de Verimlilik Haftası

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:18
Edirne'de Verimlilik Haftası
Edirne'de Verimlilik Haftası

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından, Verimlilik Haftası kapsamında Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde bulunan Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali konusunda konferans gerçekleştirildi.
Verimlilik Haftası, her yıl 8-14 Mayıs tarihinde gerçekleştiriliyor. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin katıldığı programda Edirne Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, açılış konuşmasında, öğrencilerin teorik bilgi kapasitelerinin pratik saha uygulamaları sunumu ile verimliliğinin arttırması amaçlandığını belirterek, "Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği öğrencilerine yönelik olarak personelimiz Makine Mühendisi Murat Özkan tarafından 'Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde Elektrik Üretimi ve Verimlilik Artırma Çalışmaları' konulu konferans düzenlenmiştir. Hafta içinde ülkemizin dört bir yanında, başta kamu ve özel kesim kurum ve işletmeleri, eğitim kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları olmak üzere tüm kesim ve sektörlere yönelik olarak verimlilik bili ve bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Verimlilik Haftası kapsamında müdürlüğümüz, Trakya Üniversitesi ile işbirliği yaparak '2017 yılı Verimlilik Haftası Öğrenci Etkinliği' düzenlemiş bulunmaktadır. Bu konferans ile öğrencilerin bilgi dağarcığını artırmak amacıyla, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin (Ar-Ge) sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bilginin yeni uygulamalar yaratma heyecanının oluşmasını, somut örneklerle "Ar-Ge", Yenilikçilik ve Girişimcilik kültürünün oluşturmasını sağlamak, deneyim paylaşımı ile 'öğrencilerde yeni fikirler geliştirilmesine katkıda bulunması ve üniversite öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyer hedeflerini belirlerken fikir edinmelerini sağlayacaktır. Verimlilik Haftası etkinliğimize katılan, destek veren Trakya Üniversitesine, kişi ve kuruluşlara teşekkür eder, ülkemizin kalkınma ve büyüme yolundaki tüm engelleri ancak verimlilik artışına daha fazla önem vererek aşabileceğine olan inancımı belirtirim" dedi.
Makine Mühendisi Murat Özkan, da mühendislik öğrencilerine Hamitabat Kombine Çevirim Santralinin kuruluş aşamaları ve elektrik üretimi konulu bilgilendirme yaparak, "Santral toplamda bin 120 megavat gücünde 12 tane tribün var 8 gaz 4 buhar tribünü var. Santralde 4 tane kombine 2 tane gaz tribünü, 1 tane buhar tribünü, bir kombineyi oluşturuyor. Santral verimi yüzde 47,3 kombine verimi, basit çevirim yüzde 32,3'e düşüyor sadece gaz tribünleri çalıştığında. Soğutma kulemiz önemli, 135 metre yüksekliği var, 121 metre alt çap, 70 metre üst çap. Soğutma kulesinin sadece bir tanesi saatte 454 megavat atık ısı atmosfere atıyor" şeklinde konuştu.
(EY-MEF-Y)

11.05.2017 17:27:22 TSI
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