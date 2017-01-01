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Siverek'te vatandaşlar kan bağışına yoğun ilgi gösterdi



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Türk Kızılay'ı tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Başlatılan kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanında 4 günde 608 ünite kan toplandığı, vatandaşların kan bağışına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Düzenli kan vermenin sağlık açısından önemine vurgu yapan Kızılay Siverek Şube Başkanı İrfan Tüysüz, "Son yıllarda sürdürülen kampanyalar sayesinde Siverek'te kan bağışına ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. İlçemize gelen ekipler vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirtti. Siverekli vatandaşlarımız yardım severdir, yardımların en hayırlısı bir insanın canını kurtarmaktır. Ben bu konuda Sivereklilere teşekkür eder, bağışların daha da artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

(CS-SD-Y)



11.05.2017 17:27:40 TSI

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