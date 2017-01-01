Malatya Sutopu Bayan Takımı Türkiye 3'üncüsü oldu
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Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Anadolu Yıldızlar Liginde Malatya'yı temsil eden Malatya Su Topu Takımı, finallerde başarılı bir performans sergileyerek Türkiye 3'üncüsü oldu.
Vahap Karaaslan'ın öğrencileri Kocaelini 9-2, Nigde'yi 8-1, Kayseri'yi 5-3 yenerek Türkiye 3'üncüsü oldu.
Aksaray'a 7-6 yenilen Malatya Su Topu takımı 2. Lige çıkmayı kıl payı kaçırdı. Malatya Su Topu İl Temsilcisi Şule Gürsoy yaptığı açıklamada, "Malatya olarak bu spor branşında önemli başarılar elde etmiş il takımlarını bir bir mağlup ettik. Ancak Aksaray yenilgisi bizi 2.ligden etti. Yinede büyük bir başarı elde ettik. Emeği geçen başta, antrenör Vahap Karaaslan ve sporcular Selinay Yıldırım, Ayse Gürsoy, Azra Çapraz, Isın Yaşaroğlu, İrem Koca, Berra Doğan, Yaren Yekebaşlı ve Sıla Akdaş'a teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha büyük başarılarda hep birlikte Malatya'ya büyük gururlar yaşatacağız" dedi.
(MT-SD-Y)
11.05.2017 17:28:04 TSI
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