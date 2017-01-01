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Sarıcaoğlu: "Sıvasız ve boyasız evler ilçemize yakışmıyor"

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:20
Sarıcaoğlu: "Sıvasız ve boyasız evler ilçemize yakışmıyor"
Sarıcaoğlu: "Sıvasız ve boyasız evler ilçemize yakışmıyor"
- Başkan Sarıcaoğlu, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, sıvasız ve boyasız evlerin ilçeye yakışmadığını belirterek, bu durumdaki evlere çekidüzen verilmesini istedi.
Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Kavak Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen toplantıya tüm mahalle muhtarları katıldı. Mahalle muhtarları ile sıcak ve samimi bir sohbet havasında geçen toplantı 2017 yılının tüm muhtarlar için müjdelerle dolu bir yıl olduğunun müjdecisi olarak tanımlandı.

Kavak'ta Güreş Olimpiyatları yapılacak
Kavak'ta ilk defa güreş olimpiyatlarının yapılacağını müjdeleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemizde ilk defa olimpiyatlar düzenlenecek. Bu olimpiyatları ve ilçemizi tüm Avrupa televizyonlardan canlı olarak izleyecek. Yaşar Doğu gibi efsane güreşçimizin memleketi Kavak'a da ancak güreş olimpiyatları yapmak yakışırdı. Tüm dünyanın gözü ilçemizde olacak" dedi.

"Boyasız ve sıvasız evlerinize çekidüzen verin"
Sarıcaoğlu, "Olimpiyatlara hazırlandığımız şu günlerde sıvasız ve boyasız evler ilçemize yakışmıyor. Biz üzerimize düşen görevi yapmak için tüm ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Çevre kirliliğine sebep olacak her türlü kötü kirliliği ortadan kaldırıyoruz. İlçemizin daha güzel görünmesi için çiçekler, ağaçlar dikiyoruz ve ışıklandırmalar yapıyoruz. Sizler de boyasız ve sıvasız evlerinize çekidüzen verin, Kavak artık çok daha farklı konumlara gelsin. Bu mücadele tek kişi ile olabilecek bir mücadele değil tüm Kavak olarak omuz omuza verebileceğimiz bir mücadele" ifadelerini kullandı.
Sarıcaoğlu konuşmasını şöyle tamamladı: "Daha önceleri yapmış olduğumuz toplantılarda sizlerin mahallelerinde yaşanılan sorunlarının notlarını aldık o notların listeleri elimizde ve tüm hızımızla sorunlarınızı çözmeye gayret ediyoruz. Yılsonun da yapacağımız toplantıda bu listeleri yani köylerinizde nelerin eksik olduğunu ve neleri yaptığımızı sizlere göstereceğiz. Bu göreve sizlere hizmet için geldik hizmet etmeden geçirdiğimiz her gün sizlere karşı boynumuzun büküldüğü gündür. Tüm muhtarlarımıza katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman omuz omuza olduğumuz şu günlerde kazanan her zaman ilçemiz olacak."
(SAM-SLH-Y)

11.05.2017 17:28:35 TSI
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