Polisten hediyeli trafik uygulaması
(Fotoğraflı)
Yakup Güler
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında uygulama yaparak, emniyet kemeri takan sürücülere hediye verdi, takmayan sürücülere ise uyarıda bulundu.
Hürriyet Mahallesi Eski Bölge Trafik Kavşağı'nda uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri, yoldan geçen araçları durdurarak kemer takan sürücülere teşekkür etti ve araba kokusu, şapka, anahtarlık gibi çeşitli hediyeler takdim etti.
Emniyet kemeri kullanımı konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla yapılan uygulamada kemer takmayan sürücülere ise kendi sağlıkları açısından kemer takmaları gerektiği hatırlatılarak hediyelerden onlara da verildi.
(YG-MEF-Y)
11.05.2017 17:30:05 TSI
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