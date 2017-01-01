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Eğitimci Yazar Halit Erdoğan İkra Kolejinde imza günü düzenledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Eğitimci Yazar Halit Erdoğan, İkra Kolejinde eğitim sistemi ile ilgili konferans vererek, imza günü düzenledi.

Adıyaman İkra Kolejinde düzenlenen etkinlikte Eğitimci Yazar Halit Erdoğan, imza günü düzenledi. Kitaplarını imzalayan Halit Erdoğan'ın kitabına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İmza töreninin ardından okulun salonunda okul idarecilerine ve öğretmenlerine yönelik 'eğitim sistemi' ile ilgili konferans verdi.

Halit Erdoğan, Türkiye'de ki eğitim sistemi, çocukların alması gereken eğitim ve öğretmenlerin eğitimdeki önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

(AHM)



11.05.2017 17:30:38 TSI

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