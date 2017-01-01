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Malatya'da Vakıflar Haftası kutlaması

- Vakıflar Bölge Müdürlüğü pilav dağıttı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da Vakıflar Haftası kutlaması çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürlüğü vatandaşa pilav dağıttı.

Malatya'da Vakıflar Haftası, "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Vakıflar Haftası" kutlama etkinlikleri kapsamında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Soykan Meydanında vatandaşlara pilav ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bir konuşma yapan, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç, Etkinlikten dolayı Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve dayanışma sağladığına dikkat çekti.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Azra Yavaşoğlu ise, Vakıflar Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını kaydederek, amaçlarının vakıf kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

(BT-SD-Y)



11.05.2017 17:30:51 TSI

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