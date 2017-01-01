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Develi'de gençlerden örnek davranış



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develili iki genç parasını kaybeden vatandaşın derdine çare oldu. Gençler buldukları parayı Develi Belediyesine teslim etti.

Elbiz caddesinde bir miktar para kaybeden İbrahim Çifçi Develi Belediyesi'ne gelerek bulan veya görenlerin insanlık namına getirmeleri hakkında anons yapılmasını istedi. Develi Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan anons sonrası parayı bulan Ahmet Furkan İlecan ve Ahmet Ayan Çal isimli iki öğrenci paranın sahibine iletilmesi için parayı Develi Belediyesi'ne getirdi.

Kaybettiği paranın bulunmasından ümidini kestiğini belirten ve parayı bulan gençlere harçlık veren Çiftçi, "Bu dünyada güzel ve güvenilir insanların varlığı bütün insanlığa ümit vermektedir. Kardeşlerime bu güzel davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum ve bu davranışlarının bütün herkese örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

(SK)



11.05.2017 17:30:52 TSI

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