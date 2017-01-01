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Çocuk oyunları şenliği sona erdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 7 bin lisanslı öğrencinin katılımıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinde finale kalan bin 600 öğrencinin mücadelesi sonrasında şampiyonlar belli oldu.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, okullarda yapılan ön elemeler sonrası finaller Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. 1. sınıflar arasında yapılan 'Yağ satarım bal satarım' oyununda Yavuz Selim İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerinin arasında yapılan 'Mendil kapmaca' oyununda Öğrenciler İlkokulu, 3. sınıflararasında yapılan 'Tombik' oyununda Yavuz Selim İlkokulu, 4. sınıflararasında düzenlenen 'Yakan top' oyununda ise Borsa İstanbul İlkokulu şampiyon oldu. Dereceye giren okulların kupa ve madalyalarını İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş verdi. Adıyaman'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinde çocukların inanılmaz mutlu olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, organizasyon için salonlarını ve tüm imkanlarını seferber eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e teşekkür ederek, dereceye giren okulların sporcu öğrencilerine madalya ve kupalarını vererek teşekkür etti. Müdür Keleş ise, "Bu şenliğin amacı geçmişte sokaklarda oynadığımız unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını, günümüze ve gelecek kuşaklara taşımak. Bu geleneksel oyunları yaşatmak için çocuklarımıza öğrettiğimiz oyunlar aynı zamanda onların birbirleriyle kaynaşmasına ve eğlenmelerine de vesile oluyor.Ben projede emeği geçen başta il milli eğitim müdürlüğü olmak üzere herkese teşekkür ediyor, yarışmalara katılarak dereceye giren okul ve öğrencilerimizi de kutluyorum" dedi.

Dereceye giren okulların kupa ve madalyalarını veren protokol üyeleri daha sonra öğrenciler, öğretmenler, antrenör ve velilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(CK-SD-Y)



11.05.2017 17:31:09 TSI

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