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İzcilerden dostluk temalı kamp

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:23
İzcilerden dostluk temalı kamp
İzcilerden dostluk temalı kamp

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehirli izciler, Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Pazarçayır'da düzenlenen dostluk ve ahde vefa temalı kampa katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor İzcileri Dostluk ve Ahde Vefa temalı kamp düzenledi. Kağıtspor Albayrak, Hedef, Ateş, Nadide ve Tevfik İleri izci ünitelerinden 85 izci ve eğitimci liderler katıldı.Kampta eğitimlerin yanı sıra izciler bir dizi eğlenceli etkinlik gerçekleştirdi. Eğitimci liderler eşliğinde izciler Osmanlı Cenk Sanatı Matrak, Hedef vurma, Doğa Yürüyüşü, Yaban Hayat ve geleneksel topaç oynama etkinlikleri gerçekleştirdiler. İzcilerin el yeteneklerini geliştirmek amacıyla izcilere Türk bayrağı rozeti atölyesi düzenlendi. Atölyede izciler kendilerine verilen boncuk ve kilitli iğneleri titizlikle birleştirerek boncuklardan Türk bayrağı rozeti yaptılar.
Mavi Beyazlı izciler kamp yaptıkları Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Pazarçayır izci kamp alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi. Çevrede bulunan ve doğaya zarar veren atıkları kendilerine verilen çöp torbalarına doldurdular. Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Pazarçayır izci kamp alanlarında eş zamanlı gerçekleştirilen kampların teması değerler eğitimi kapsamında Dostluk ve Ahde vefa olarak belirlendi. İzciler kampın son akşamı düzenlenen kamp ateşinde Dostluk ve ahde vefa üzerine hazırladıkları skeç ve gösterileri sergilediler.
Kamp ateşi programına katılan Kağıtspor İzcilik Branş Kaptanı Ömer Bahadır Özyılmaz izcilere dostluğun ve ahde vefanın hayattaki öneminden bahsederek izcilere başarılar diledi.
(GY-Y)

11.05.2017 17:32:17 TSI
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