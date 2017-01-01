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KOSGEB'den polis eşlerine girişimcilik sertifikası

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:23
KOSGEB'den polis eşlerine girişimcilik sertifikası
KOSGEB'den polis eşlerine girişimcilik sertifikası

(Fotoğraflı)

Yakup Güler
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ KOSGEB ve Polis Eşleri Yardımlaşma ve Kaynaşma Derneği (PEKAY) Tekirdağ Şubesi işbirliğinde polis eşlerine yönelik düzenlenen girişimcilik eğitimlerinin ardından 23 polis eşine girişimcilik sertifikası düzenlenen törenle verildi.
KOSGEB'in Tekirdağ hizmet binasında düzenlenen törene, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, KOSGEB İl Müdürü Tolga Erkan, PEKAY'ın Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ile çok sayıda polis eşi katıldı. PEKAY Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, polis eşlerine destek olmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "PEKAY olarak düzenlediğimiz bir etkinlik. Amacımız meslektaşlarımızın eşlerini, sertifika sahibi yapıp gelecekte iş kurabilmelerini sağlamak. Girişimcilik eğitimlerini tamamlayan 23 polis eşi bu gün sertifika aldı, devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.
Sertifika töreninin ardından çeşitli ikramlar yapılmasıyla etkinlik sona erdi.
(YG-MEF-Y)

11.05.2017 17:32:25 TSI
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