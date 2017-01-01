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Gençlere Avrupa fırsatlarını anlattılar

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:24
Gençlere Avrupa fırsatlarını anlattılar
Gençlere Avrupa fırsatlarını anlattılar

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Tavas ilçesinde öğrenim gören 8 lisenin yaklaşık 250 öğrencisine Avrupa bilgilendirme ağı Eurodesk'i anlattı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Avrupa Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Tavas ilçesinde öğrenim gören 8 lisenin yaklaşık 250 öğrencisine Avrupa bilgilendirme ağı Eurodesk'i anlattı.
Tavas Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz, Gençlik Meclisi üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Eurodesk'in gençlerin geleceğine ışık tutan bir fırsat olduğunu kaydeden Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz, bu fırsatın gençler tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Eurodesk'in bir hayal olmadığını kaydeden Yılmaz, "Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. 33 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Denizli'de ise yaklaşık 5 yıl önce Gençlik Meclisi Eurodesk Temas Noktası'nın açılışı yapıldı. Bu bilgilendirme ağı ile sizlerin ücretsiz bir şekilde yurtdışında düzenlenen projelerden ve fırsatlardan yararlanması noktasında bilgiler vereceğiz" dedi.
Konuşmanın ardından Kırgızistan, Azerbaycan, Pakistan, Mali, Kazakistan, Afganistan, Gana ve Gine'den gelip Denizli'de öğrenim gören üniversite öğrencileri ülkeleri hakkında bilgiler verdi.
Program sonunda Gençlik Meclisi üyeleri Kızılcabölük Müzesi'ni ziyaret etti.
(İHA-

11.05.2017 17:32:26 TSI
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