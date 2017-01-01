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Başkan Kayda, esnaf odası başkanlarının taleplerini dinledi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki esnaf oda başkanları, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, istek ve sorunlarını dile getirerek fikir alışverişinde bulunan esnaf odaları başkanları, yapımı devam eden Modern Pazaryeri, Kapalı Otopark ve Bedesten Çarşısının esnafların kalkınması için çok önemli bir proje olduğunu dile getirdi. Oda Başkanları yapılan hizmetler ve esnaflara verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, "Belediye olarak meslek örgütlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve esnaflarımıza talepleri doğrultusunda destek oluyoruz" diyerek nezaket ziyaretlerinden dolayı esnaf odası başkanlarına teşekkür etti.

Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rıfat Yavaş ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Makasçı'nın Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya gerçekleştirdiği ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu da eşlik etti.

(BA-SC)



11.05.2017 17:34:38 TSI

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