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Dinç, Hemşireler Gününü kutladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:27
Dinç, Hemşireler Gününü kutladı
Dinç, Hemşireler Gününü kutladı

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Arzu Dinç, Hemşireler Gününü kutladı.
Hemşireliğin sağlık ekibinin en önemli unsurlarından biri olarak tedavi ve bakımın uygulanmasında anahtar rol oynayan bir meslek grubu olduğunu belirten Dinç, "Zor şartlar altında büyük fedakarlıkla görevlerinin yerine getiren hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmeti, övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Hayatımızın hemen hemen her döneminde sağlık hizmetleri alanında bilimsel yöntemlerle, şefkatle, gayretle, özveri ile çalışan 'önce insan' felsefesi ile hareket eden başta il müdürlüğümüze bağlı kamu ve özel kuruluşlarda mesleğini icra eden hemşirelerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımın 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutlar, vazifelerinde kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi.
(Vİ-GY-Y)

11.05.2017 17:36:29 TSI
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