ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne'de engelli ailelerine pasta dersi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:27
Edirne'de engelli ailelerine pasta dersi
Edirne'de engelli ailelerine pasta dersi

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Edirne'de 'Tatlı Hayat' projesi kapsamında zihinsel engelli çocukların annelerine pasta kursu verilecek.
Edirne Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (EDSİAD) Başkanı İsmet Açıkgöz, 'Tatlı Hayat' projesi kapsamında engelli çocukların ailelerine pasta eğitimi verilmeye başlandığını duyurdu. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan atölyede pasta yapmayı öğrenen kursiyerler zihinsel engelli çocuk annelerinden oluşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AB tarafından finanse edilen "Tatlı Hayat" projesi kapsamında engelli çocukların ailelerine 6 ay sürecek pasta eğitimi verilecek.

"Amaç, istihdamın önündeki engelleri kaldırmak"
Konuyla ilgili basına bilgi veren Öztürk, "EDSİAD ve Dünyam Zihinsel Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği'nin ortak olduğu bir proje bu. Projenin bütçesi 138 bin Euro. 6 bin Euro'sunu EDSİAD olarak biz karşılıyoruz. 'Tatlı Hayat' Projesinin amacı; dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, işgücüne katılımın önündeki engellerin kaldırılmasını hedefliyor" dedi.

"İş bulabilecekler"
Bu proje kapsamında Edirne'de 15 engelli bireyin ailesinin ders aldığını kaydeden Açıkgöz, "32 saatlik işgücüne katılım mesleki eğitim aldılar. Ardından 640 saat -6 ay sürecek- sürecek pastacılık eğitimi alacaklar. Deneyimli bir pasta ustanın öğretmenliğinde kursiyerler bu eğitim sonunda kursiyerlerimiz iş bulabilecekler" şeklinde konuştu.
Çocukları nedeniyle dışarıda çalışamayacaklarını belirten kursiyerlerden Melek Özgüler, bu program sayesinde dışarıya iş yaparak ev bütçesine katkı sağladıklarını belirtti.
(AC-MEF-Y)

11.05.2017 17:36:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Edirne Büyük Sinagogu’nda &quot;Kudüs&quot; sergisi
YEREL

EDİRNE BÜYÜK SİNAGOGU’NDA "KUDÜS" SERGİSİ
Edirne'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 21 KAÇAK YAKALANDI

Edirne'de Verimlilik Haftası
YEREL

EDİRNE'DE VERİMLİLİK HAFTASI
Savcının aracını arayan memurlara hapis cezası
YEREL

SAVCININ ARACINI ARAYAN MEMURLARA HAPİS CEZASI
&quot;Dünyanın kedisi&quot; Edirne ciğeri tatmak için geldi
YEREL

"DÜNYANIN KEDİSİ" EDİRNE CİĞERİ TATMAK İÇİN GELDİ
Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi
YEREL

ENGELLİ GENÇLERE TEMSİLİ ASKERLİK ÖNCESİ KINA GECESİ
Zifte yapışan &quot;minik patiler&quot; kurtarıldı
YEREL

ZİFTE YAPIŞAN "MİNİK PATİLER" KURTARILDI
&quot;Diriliş Ertuğrul'un&quot; deri kostümleri Edirne'de üretilecek
YEREL

"DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN" DERİ KOSTÜMLERİ EDİRNE'DE ÜRETİLECEK
Emekçi başkana, emekçilerden teşekkür
YEREL

EMEKÇİ BAŞKANA, EMEKÇİLERDEN TEŞEKKÜR
Tohumlar boy verdi Trakya toprakları renklendi
YEREL

TOHUMLAR BOY VERDİ TRAKYA TOPRAKLARI RENKLENDİ
Edirne, Arap turistlerin yeni cazibe merkezi olacak
YEREL

EDİRNE, ARAP TURİSTLERİN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Selimiye'de Berat Kandili coşkusu
YEREL

SELİMİYE'DE BERAT KANDİLİ COŞKUSU

Edirne'ye Arap turistlerin ilgisi artıyor
YEREL

EDİRNE'YE ARAP TURİSTLERİN İLGİSİ ARTIYOR
Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikler ile kutlandı
YEREL

EDİRNE'DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI
FETÖ şüphelisi otobüsteki kontrolde yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ OTOBÜSTEKİ KONTROLDE YAKALANDI
Edirne'de 17 sığınmacı ve kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 17 SIĞINMACI VE KAÇAK YAKALANDI
&quot;Balkan ve Rumeli Müzikleri&quot; konseri
YEREL

"BALKAN VE RUMELİ MÜZİKLERİ" KONSERİ

Edirneli genç pehlivanlardan büyük başarı
YEREL

EDİRNELİ GENÇ PEHLİVANLARDAN BÜYÜK BAŞARI
Edirne'de 20 bin kutu kandil simidi dağıtıldı
YEREL

EDİRNE'DE 20 BİN KUTU KANDİL SİMİDİ DAĞITILDI
Edirne'de genç kalmanın sırları anlatılacak
YEREL

EDİRNE'DE GENÇ KALMANIN SIRLARI ANLATILACAK
Bedensel engeline rağmen İstiklal Marşı'nı ayakta okudu
YEREL

BEDENSEL ENGELİNE RAĞMEN İSTİKLAL MARŞI'NI AYAKTA OKUDU
'Acıya dayanırım' diyenler yarışacak
YEREL

'ACIYA DAYANIRIM' DİYENLER YARIŞACAK
Edirne'de obeziteye dikkat çekmek için öğrenciler yürüdü
YEREL

EDİRNE'DE OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÖĞRENCİLER YÜRÜDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...