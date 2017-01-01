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Edirne'de engelli ailelerine pasta dersi



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne'de 'Tatlı Hayat' projesi kapsamında zihinsel engelli çocukların annelerine pasta kursu verilecek.

Edirne Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (EDSİAD) Başkanı İsmet Açıkgöz, 'Tatlı Hayat' projesi kapsamında engelli çocukların ailelerine pasta eğitimi verilmeye başlandığını duyurdu. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan atölyede pasta yapmayı öğrenen kursiyerler zihinsel engelli çocuk annelerinden oluşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AB tarafından finanse edilen "Tatlı Hayat" projesi kapsamında engelli çocukların ailelerine 6 ay sürecek pasta eğitimi verilecek.



"Amaç, istihdamın önündeki engelleri kaldırmak"

Konuyla ilgili basına bilgi veren Öztürk, "EDSİAD ve Dünyam Zihinsel Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği'nin ortak olduğu bir proje bu. Projenin bütçesi 138 bin Euro. 6 bin Euro'sunu EDSİAD olarak biz karşılıyoruz. 'Tatlı Hayat' Projesinin amacı; dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, işgücüne katılımın önündeki engellerin kaldırılmasını hedefliyor" dedi.



"İş bulabilecekler"

Bu proje kapsamında Edirne'de 15 engelli bireyin ailesinin ders aldığını kaydeden Açıkgöz, "32 saatlik işgücüne katılım mesleki eğitim aldılar. Ardından 640 saat -6 ay sürecek- sürecek pastacılık eğitimi alacaklar. Deneyimli bir pasta ustanın öğretmenliğinde kursiyerler bu eğitim sonunda kursiyerlerimiz iş bulabilecekler" şeklinde konuştu.

Çocukları nedeniyle dışarıda çalışamayacaklarını belirten kursiyerlerden Melek Özgüler, bu program sayesinde dışarıya iş yaparak ev bütçesine katkı sağladıklarını belirtti.

(AC-MEF-Y)



11.05.2017 17:36:36 TSI

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