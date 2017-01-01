ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kastamonu'da trafik güvenliği sergisi açıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:28
Kastamonu'da trafik güvenliği sergisi açıldı
Kastamonu'da trafik güvenliği sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Günü etkinlikleri Kastamonu'da devam ediyor.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Servis Ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi amacıyla Kuzeykent Trafik Eğitim Parkında ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' konulu sergide stant açtılar. Stantları gezen ve yetkililerden bilgiler alan Vali Yaşar Karadeniz, trafik kullarının önemine değinerek, "Gönül ister ki sizler evinizden bisikletle binip okulunuza o bisikletle gidesiniz, bisikletinizi okulunuza, bahçesine bırakıp okul bittikten sonra yine aynı yolla evinize gidesiniz. Bunu yapabilmek içinde sürücülerimizin çok iyi yetişmesi gerekiyor. O da maalesef biranda olacak bir şey değil. Trafik eğitimi sizlerin olduğu yaşlarda başlıyor daha okula gitmeden anne ve baba düzgün bir trafik eğitimi vermek zorunda. Sonra ki aşama okullarda, okullarda fonksiyonel bir şekilde uygulama yaparak her çocuğun, her öğrencinin mutlaka trafik eğitimi alması gerekiyor. Trafik içerisinde ki hareketlerinizi ne şekilde yapılmasını gerektiğini öğretilmesi gerekiyor ki okullarda ki o trafik dersi gerçek anlamını bulabilsin" dedi.
Okulların bittiğini fakat işlerin bitmediğini söyleyen Vali Karadeniz, trafik eğitiminin her zaman devam ettiğini belirterek, "Sürücü olmak isteyen sürücülük eğitimi alması zorundalar. Bu eğitim de çok iyi olması gerekiyor. Yeni öğrenen sürücülerin eğitimlerini genelde ıssız yollarda yapıyorlar" diye konuştu.
Stant açan katılımcı kurumlar, hazırladıkları dokümanlarla vatandaşları trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.
(Vİ-GY-Y)

11.05.2017 17:37:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
120 ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşa evde bakım hizmeti verilecek
YEREL

120 İHTİYAÇ SAHİBİ YAŞLI VATANDAŞA EVDE BAKIM HİZMETİ VERİLECEK
Dinç, Hemşireler Gününü kutladı
YEREL

DİNÇ, HEMŞİRELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Taşköprü'de yüzme kursunu bitiren 110 kadın, sertifikalarını aldı
YEREL

TAŞKÖPRÜ'DE YÜZME KURSUNU BİTİREN 110 KADIN, SERTİFİKALARINI ALDI
Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
YEREL

BASKETBOL: 16 YAŞ ALTI KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Tosya'da motosiklet kazası 1 yaralı
YEREL

TOSYA'DA MOTOSİKLET KAZASI 1 YARALI
Tosya'da Beraat Kandili'nde sürücülere gül dağıtıldı
YEREL

TOSYA'DA BERAAT KANDİLİ'NDE SÜRÜCÜLERE GÜL DAĞITILDI
Hanönü'nde İlçe Halk Toplantısı yapıldı
YEREL

HANÖNÜ'NDE İLÇE HALK TOPLANTISI YAPILDI
Bozkurt'ta anasınıfı öğrencilerinden anlamlı etkinlik
YEREL

BOZKURT'TA ANASINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK
Engellilerin yaptığı eserler sergileniyor
YEREL

ENGELLİLERİN YAPTIĞI ESERLER SERGİLENİYOR
Kastamonu Kadın Derneği, tanıtım atağına Taşköprü ile başladı
YEREL

KASTAMONU KADIN DERNEĞİ, TANITIM ATAĞINA TAŞKÖPRÜ İLE BAŞLADI
Kastamonu'da Trüf Mantarı Ormanı için çalışmalar başlatıldı
YEREL

KASTAMONU'DA TRÜF MANTARI ORMANI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Taşköprü Belediyesi, Kızılcahamam'a engelsiz yaşam gezisi düzenledi
YEREL

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, KIZILCAHAMAM'A ENGELSİZ YAŞAM GEZİSİ DÜZENLEDİ
Taşköprü Belediyesi, Uçurtma Şenliği düzenleyecek
YEREL

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLEYECEK
Kastamonu'da kuş popülasyonunda yeni türler
YEREL

KASTAMONU'DA KUŞ POPÜLASYONUNDA YENİ TÜRLER
Huzurevine yerleştirilen 90'lık nineye Kaymakamdan ziyaret
YEREL

HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLEN 90'LIK NİNEYE KAYMAKAMDAN ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...