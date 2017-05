YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kastamonu'da trafik güvenliği sergisi açıldı

Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Günü etkinlikleri Kastamonu'da devam ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Servis Ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi amacıyla Kuzeykent Trafik Eğitim Parkında ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' konulu sergide stant açtılar. Stantları gezen ve yetkililerden bilgiler alan Vali Yaşar Karadeniz, trafik kullarının önemine değinerek, "Gönül ister ki sizler evinizden bisikletle binip okulunuza o bisikletle gidesiniz, bisikletinizi okulunuza, bahçesine bırakıp okul bittikten sonra yine aynı yolla evinize gidesiniz. Bunu yapabilmek içinde sürücülerimizin çok iyi yetişmesi gerekiyor. O da maalesef biranda olacak bir şey değil. Trafik eğitimi sizlerin olduğu yaşlarda başlıyor daha okula gitmeden anne ve baba düzgün bir trafik eğitimi vermek zorunda. Sonra ki aşama okullarda, okullarda fonksiyonel bir şekilde uygulama yaparak her çocuğun, her öğrencinin mutlaka trafik eğitimi alması gerekiyor. Trafik içerisinde ki hareketlerinizi ne şekilde yapılmasını gerektiğini öğretilmesi gerekiyor ki okullarda ki o trafik dersi gerçek anlamını bulabilsin" dedi.

Okulların bittiğini fakat işlerin bitmediğini söyleyen Vali Karadeniz, trafik eğitiminin her zaman devam ettiğini belirterek, "Sürücü olmak isteyen sürücülük eğitimi alması zorundalar. Bu eğitim de çok iyi olması gerekiyor. Yeni öğrenen sürücülerin eğitimlerini genelde ıssız yollarda yapıyorlar" diye konuştu.

Stant açan katılımcı kurumlar, hazırladıkları dokümanlarla vatandaşları trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

11.05.2017 17:37:29 TSI

