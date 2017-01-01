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Serkan Doğan'dan atletizmde Türkiye rekoru

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:29
Serkan Doğan'dan atletizmde Türkiye rekoru
Serkan Doğan'dan atletizmde Türkiye rekoru

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatyalı atlet Serkan Doğan 5000 metrede bir önceki yılın rekorunu yineleyerek Çin'de düzenlenecek Üniversiad Oyunlarına katılma hakkı kazandı.
8 Mayıs'ta Denizli'de başlayan Üniversiteler Arası Atletizm yarışmaları sona erdi. Müsabakalara Malatya İnönü Üniversitesi adına katılan Serkan Doğan isimli sporcu Denizli'de yapılan 5000 metre yürüyüşte 20.0'lük derecesiyle bir önceki yılın Türkiye rekorunun kırdı. Buna karşın Türkiye ikincisi olan Serkan Türkiye'yi Çin'de düzenlenecek Üniversiad Oyunları'nda temsil etme hakkı kazandı. Başarılı sporcunun eğitmeni olan İnönü Üniveristesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Ilkım, Serkan'ın bu başarısı ilham verici dedi.
(MT-SD-Y)

11.05.2017 17:37:43 TSI
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