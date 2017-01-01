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Kültür Sanat Topluluğundan Şiir Dinletisi "Bir Şiirdir İstanbul"



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Bahar şenlikleri kapsamında Kültür Sanat Topluluğu tarafından "Bir Şiirdir İstanbul" adlı şiir dinletisi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.

Dinletiye Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin ünlü şairlerin birbirinden güzel şiirlerini seslendirdi. Neşe Yılmaz, Turgut Uyar'ın "Bir Gün Sabah Sabah" şiirini, Makbule Bilgin Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "İstanbul Dedim de Seni Hatırladım" şiirini, Meryem Deliveli Nurullah Genç'in "İstanbul ve Sen" şiirini, Ahmet Sonar İbrahim Sadri'nin "Ben Sana Nasıl Küseyim" şiirini, Tuğba Yolcu Yavuz Bülent Bakiler'in "Gözlerin İstanbul Oluyor Aniden" şiirini, Hilal Buldum Özdemir Asaf'ın "Olmak İsterdim" şiirini, Havva Taştan İlhan Berk'in "İstanbul'dan" şiirini, Abdullah Durgungöz Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiirini, Tuba Yarar Sezai Karakoç'un "Denizin Kentini Yaktım" şiirini seslendirdi.

Sunuculuğunu İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Kürşat Yıldırım'ın yaptığı şiir dinletisi, Rektör Karacoşkun'un öğrencilere çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.

(MAD-SD-Y)



11.05.2017 17:38:28 TSI

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