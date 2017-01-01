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Salihli'de özel öğrencilerden özel sergi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:31
Salihli'de özel öğrencilerden özel sergi
Salihli'de özel öğrencilerden özel sergi

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim öğretim gören öğrenciler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, resim ve el sanatları sergisi açtı.
Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Sait Batıhan, açılan sergide öğrencilerin emeklerinin yer aldığını söyleyerek, "Eğitimde feda edilecek tek fert yoktur felsefesiyle devam ettiğimiz eğitim yolculuğumuzda, bugün hep birlikte gereken şartlar sağlandığı ve doğru yöntemler kullanıldığı taktir de öğrenmeyen, eğitilemeyen insan olmadığını, öğrencilerimiz bu sergide gösterdi. Kendilerini kutluyorum" dedi. Batıhan, sergide resim, baskı, ahşap boyama gibi çeşitli eserlerin yer aldığını da sözlerine ekledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ise önemli bir haftada engelli öğrencilerin hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri sergilemekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Down Sendromlu öğrencilerin Kafkas dansı ise büyük beğeni topladı. Açılış sonrası protokol üyeleri resim ve el sanatları sergisini gezerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dilek ve Büyükşehir Koordinatörü Ali Rıza Ünveren ebru çalışması yaptı.
Öte yandan engelli öğrencilerin hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı serginin Engelliler Haftası boyunca açık kalacağı öğrenildi.
Okul binasında gerçekleştirilen özel serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Büyükşehir Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cemal Şengül, Yıldıray Demirtaş ve Fatih Çelebi ile okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.
(BA-SC)

11.05.2017 17:39:51 TSI
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