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Hemşirelik Haftası Kutlaması

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:34
Hemşirelik Haftası Kutlaması
Hemşirelik Haftası Kutlaması
- Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Başhemşiresi Özyılmaz,
- "Hemşireler sağlık bakımı sunumunun ayrılmaz bir parçasıdır"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz, yaptığı açıklamada Hemşirelik Haftasını kutladı.
Başhemşire Özyılmaz, açıklamasında hemşirelerin sağlık bakımı sunumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Hemşirelik uygulamaları, hemşirelerin bakım kalitesini sağlamak için ne yaptıklarını göstermektir. Bu sağlık kaynaklarının tahsisinde önemli bir adımdır ve hemşirelik uygulamalarını sağlık bakımı içinde görünür kılmaktadır" dedi.
Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmanın hedefleri olduğunu dile getiren Özyılmaz, "Hemşirelerimizi, gelişen teknoloji ile birlikte daha iyiye ve hasta bakımı konusunda daha profesyonel olarak yetiştirmek amacımızdır.Her şart altında büyük bir fedakarlık örneği sergileyen sonsuz sabır,sevgi,gayret ve özveri ile insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin gece ve gündüz mesleklerini icra etmek için çalışan kıymetli meslektaşlarımın haftasını kutluyorum" diye konuştu.
(SD-Y)

11.05.2017 17:42:53 TSI
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