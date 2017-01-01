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Engelli çocuklar gönüllerince eğlendi



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Siverek Engeliler Derneği ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler çocuklar gönüllerince eğlendi. Yenişehir Mahallesindeki Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlik, derneğin faaliyetlerinin gösterilmesiyle başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, sürücülerin bilinçsiz park etmeleri nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi. Şenateş, "İlçede en büyük sıkıntımız engelli araç yokluğu, şehir içi minibüslerle seyahat edemiyoruz. Bir hastamız olduğu zaman engelliler için tasarlanmış bir aracımız olmadığı için hastaneye gidemiyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Ayrıca kaldırımları işkal ederek geçişlerimizi engelleyen vatandaşlardan ricamız yollarımıza engel koymasınlar" dedi.

Program, konuşmaların ardından engelli çocukların okuduğu şiir ve koronun seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekilmesiyle devam etti. Engelli çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün üç parça halindeki portresini sahnede birleştirip Türk bayrağı açtı. Yaklaşık iki saat süren programın sonunda gönüllerince eğlenen çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, STK temsilcileri, engelli vatandaşlar ile aileler katıldı.

(CS-SD-Y)



11.05.2017 17:45:16 TSI

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