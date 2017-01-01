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Van İnşaat ve Mobilya Fuarı kapılarını açtı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da 8.'si düzenlenen İnşaat ve Mobilya Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan fuarın açılışına Van Milletvekili Beşir Atalay, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ve çok sayı sektör temsilcisi katıldı. Ağırlıklı olarak kentte üretilen inşaat ve mobilya ürünlerinin sergilendiği fuara; 11'i il dışında olmak üzere toplam 34 firma katıldı.

Fuarla ilgili konuşan Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, fuarın güzel bir döneme denk geldiğini belirterek, "Van bu sene inşaat anlamında önemli bir hareketlilik yaşıyor. Bu hareketliliğin ekonomiye ve berekete dönüşmesi anlamıyla bu fuar önemli bir tarihe denk gelmiştir. Dolayısıyla fuar organizasyonu yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Biz Van Organize Sanayi Bölgesi olarak 10'un üzerinde firma ile fuara katıldık" dedi.



"Van yatırımcıların iştahını kabartıyor"

İran, Suriye, Irak, Almaya gibi ülkelerdeki yatırımcıların Van'a gelmesinin son derece önemli olduğuna işaret eden Bozkurt, "Van'ın bu iştah kabartması önemlidir. Hükümetimizin de atmış olduğu adımlar yatırımcıların iştahını daha çok artırıyor. Ben Van'ın geleceğinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Van bir Kocaeli, Bursa, İstanbul ile yarışabilecek bir ildir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Son zamanlarda 3 önemli fuar yaptık. Önümüzde de 2 önemli fuar var. Eksiklikler olabilir. Ancak önemli fuarlar yapılıyor. Van'ın ciddi bir şekilde bu fuarları sahiplenmesi gerekiyor. Bu anlamda herkesten bu desteği bekliyoruz" diye konuştu.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise, 11 il dışında olmak üzere 34 firmanın fuara katılım sağladığını belirterek, "Bizler bu tür fuarlarımızla yerel kalkınmaya daha çok önem veriyoruz. Burada da inşaatın tüm sektörlerini almadık, daha çok malzemeye yönelik bir giriş yaptık. Bu Türkiye'de fuarcılık alanında yeni başlayan bir trend alıcı ve satıcıyı sıcak ortamda birebir görüştürerek ticari verim sağlamayı hedefledik. En fazla bin ziyaretçi hedefimiz var. Bunu da günlere böldük. Çevre illerden Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş ve Hakkâri'de çalışmalar yaptık ve yarından itibaren heyetlerimiz gelecek. Buradaki nihai hedef çok insan getirmek yerine nitelikli insanları getirerek alıcı ve satıcı buluşmasını sağlamaktır" dedi.



"Van'a en az yılda üç tane uluslar arası fuar kazandırmak istiyoruz"

Van'da kendi imkânları ile fuarlar yaptıklarını ve kimsenin başkalarını fuarlar üzerinden eleştirmemesini isteyen Güler, "Eylül ayının sonlarında çok önemsediğimiz Turizm Fuarımız var, bizler bu sene uluslararası nitelik kazandırarak bu fuarımızı uluslar arası arenaya taşımak istiyoruz. Bunun ilk ayağı olarak da aynı tarihte uluslararası bir kongre yapıyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden Ortadoğu ve Asya Pasifik ülkelerinden yaklaşık 250 katılımcının olacağı üst düzey dünya turizminde söz sahibi insanların da katılacağı uluslar arası turizm kongresi gerçekleştireceğiz. Ekim ayının sonunda ise bir ihraç ürünleri fuarımız söz konusudur. Onu da Ortadoğu pazarına yönelik geçen sene birincisini gerçekleştirmiştik. Bu sene nasip olursa ikincisini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de bizler Van'a en az yılda üç tane uluslar arası fuar kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Fuara katılan Gözde Cam Balkon Yetkili Serdar İzgi de, İnşaat ve Mobilya Fuarına ikinci kez katıldıklarını belirterek, "Fuarlara katıldığımızda insanlara daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Bu anlamda Van'daki fuarlara daha fazla destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum Fuarın bizlere büyük katkıları oluyor, bizim satışlarımızı da etkiliyor. Ancak dediğim gibi daha fazla desteklenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

4 gün boyunca açık kalacak olan fuara İran'dan çok sayıda firma yetkilisinin katılması bekleniyor.

(MD-MSA-Y)



11.05.2017 17:45:41 TSI

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