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U14 Futbol karşılaşmalarının fikstürü çekildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:37
U14 Futbol karşılaşmalarının fikstürü çekildi
U14 Futbol karşılaşmalarının fikstürü çekildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da düzenlenecek olan U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe futbol müsabakalarının kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilciliğinde gerçekleşen kura çekiminde, Adıyaman'da müsabakalara çıkacak olan 4 takımın U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaların kura çekimi yapıldı.
Fikstür çekiminde Elazığ İl Özel İdare Spor, Diyarbakır DSİ Spor, Malatya Kale Gençler Birliği Spor ve Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor katıldı. Turnuvanın ilk maçı 12 Mayıs tarihinde Elazığ İl Özel İdarespor ile Diyarbakır DSİ Spor arasında oynanacak. Turnuvaların 3 gün süreceği ve günde 2 karşılaşmanın yapılacağı belirtildi.
(AHM)

11.05.2017 17:45:47 TSI
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