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"Potada Engel Yok' temalı gösteri maçı ilgiyle izlendi



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te oynanan "Potada Engel Yok" temalı gösteri maçı yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından Engelliler Haftası nedeniyle, Engelsiz Yaşam Projesi kapsamında Süper ligde mücadele eden Büyükşehir Gaziantepspor Tekerlekli Sandalye Takımı ile Gaziantep Basketbol takımı arasında "Potada Engel Yok" temalı gösteri maçı düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün başlama atışını yapmasıyla müsabaka start aldı. İlgiyle izlenen maç sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Rektör Prof. Dr. Gür tarafından takımlara madalyaları takdim edilirken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay'a, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi'ye, Royal Halı Gaziantep Genel Menajeri Boray Dai'ye ve Büyükşehir Gaziantepspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Koordinatörü Ramazan Taşkın'a teşekkür belgesiyle ve hediye verildi. Etkinlik sonrası konuşan Rektör Prof. Dr. Gür, engeller kaldırıldığı zaman imkan verildiğinde engelli görülen bireylerin neler yapabileceğine şahit olduklarını ifade ederek, "Bazen engellilerin yaptığı şeyleri anlamakta zorlanıyor, sağlıklıyken onların yapabildiklerini bile yapamaz hale geliyoruz. O yüzden toplumda yaşayan engelli bireylerimiz toplumsallaşmalı, toplumda onlara imkanlar verilerek toplumun bütün bireyleri kalkındırılmalı. Sportif becerilerde, bu kadar büyük başarı sağladılar. Biz farkında olan bir toplumuz. Engellilerimiz toplumun her alanında yaşayacaklar ve en önemlisi yaşarken de topluma yük değil aynı zamanda toplumun başarılı bireyleri olacaklar. Biz bunun farkındalığını oluşturmak istedik. Toplumsal Duyarlılık Projelerimiz ve Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle bunu başarmış olduğumuzu görüyoruz. Hem biz hem sporcularımız hem de izleyenlerimiz eğlendi. Eğlenceli bir şeyin arkasında bir farkındalık oluşturduk" dedi.

(SD-Y)



11.05.2017 17:48:22 TSI

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