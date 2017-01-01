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Pamukkale Belediyesi Sağlık Kompleksinin kaba inşaatı tamamlandı

- Kopleks 18 milyon TL'ye yaptırıldı



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DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi'nin en büyük projesi olan Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi'nde kaba inşaat tamamlandı. Pamukkale Belediyesi tarafından 18 milyon liraya yaptırılan kompleksin 2018 yılı başına kadar açılması planlanıyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi'nin kaba inşaatının tamamı bitti.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, sağlık kompleksinin iç ve dış dizaynının nasıl olması gerektiği hakkında çalışanlarla fikir alışverişinde bulunarak, kullanılacak malzemeler hakkında bilgiler aldı.

Başkan Gürlesin, Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi'ni 2018'in ilk üç ayında hizmete almayı planladıklarını ancak mümkünse daha hızlı ilerleyerek 2017 yılı sonuna yetiştirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Gürlesin, "Türkiye'de örneği bulunmayan vizyon projemizin bir an önce hizmete girmesi içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksimiz bittiğinde herkesin hayır duasını alacağımızı düşünüyorum. Sağlık kompleksinde, günde 2 bin kişi, ayda 50 ila 60 bin kişi, yıla vurduğumuzda 600 ila 700bin insanın sağlığına vesile olacak konuda hizmetin verilmesine sebep olduğumuz için Pamukkale Belediyesi olarak büyük bir onur kaynağımız olacak. Yeni kurulan bir belediye olarak göreve geldikten 30 ay sonra ilk hafriyatımız başladı. Şu anda gelinen noktaya baktığımızda da 3 yılı geride bıraktık yani 37'nci ayını da tamamının kaba inşaatı bitmiş durumda. İnşallah 4. yılımız bitmeden sağlık kompleksimizi hizmete alacağız. Pamukkale Belediyesi'nin olarak, başta şahsım ve ekibimle beraber halkımızın geneline hitap eden büyük yatırımlarla halkımıza kalıcı eserler bırakmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilgililerden detaylı bilgiler edinerek, gidişat hakkında brifing aldı.

(İHA-



11.05.2017 17:52:30 TSI

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