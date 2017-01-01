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TOBB'de "İnşaat Sektörünün Geleceği" çalıştayı yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Türk müteahhitlerin aktif oldukları ülkelerde yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016 yılında alınan yeni işlerin tutarının 12,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

TOBB'da düzenlenen, "İnşaat Sektörünün Geleceği Çalıştayı"nda konuşan Ülken, inşaatın Türkiye'nin lokomotif sektörlerinin başında geldiğini belirterek, "Bugün sayın Başkanımız M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ülkemiz adına çok önemli temaslar için yurt dışında ama gönlü bizimle, sektörümüze çok büyük katkıları var, dedi.

Ülken, inşaatın Türkiye'nin milli geliri içinde yaklaşık yüzde 8, istihdamında ise yüzde 7'lik paya sahip olduğuna işaret ederek, sektöre ürün ve hizmet tedariki yapan diğer alanlara dikkati çekti.

Türk müteahhitlerin aktif oldukları ülkelerde yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016'da 12,7 milyar dolarlık yeni iş alındığını anlatan Ülken, Türkiye'nin, Çin'den sonra dünyanın en fazla müteahhitlik şirketine sahip ülkesi olduğunu söyledi.

Ülken, Türkiye'nin patentli yeni bina yapım teknolojisi, yol yapım tekniği, baraj inşa yöntemi geliştirerek küresel ölçekte ülkeyi ayrıştıracak avantajlar elde edebileceğini dile getirdi.

Gelecek dönemde Türkiye'nin altyapı ve üstyapı yatırımlarının artarak devam edeceğini ifade eden Ülken, bu noktada sektörün kendi yapım tekniklerini geliştirmek için gayret sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de küresel ekonomik büyüme trendleriyle dünya nüfusu ve kentleşme oranına yönelik projeksiyonların sürdürülebilir gelecek kurgusunda inşaat sektörünün önemini artırdığını söyledi.

Bir ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında güvenilir elektrik ve su kaynaklarından yüksek kaliteli yollara ve havalimanlarına kadar altyapının büyük payı bulunduğuna işaret eden Yenigün, bu yönüyle inşaat sektörünün büyüme motorunun önemli kalemlerinden biri olduğunu belirtti.

Yenigün, Türk müteahhitlik firmalarının 5 kıtadaki 115 ülkede rakipleriyle yüksek kaliteli üretim sayesinde başarıyla rekabet ettiğine dikkati çekti.

Türk müteahhitlerinin son 45 yıllık dönemde yaklaşık 350 milyar dolarlık yaklaşık 9 bin proje gerçekleştirdiğini dile getiren Yenigün, söz konusu dönemde sadece pazarların değil üstlenilen işlerin de çeşitlendiğini söyledi.

Toplam yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturan Rusya, Libya ve Irak pazarlarından doğan kaybı dengeleyebilecek yeni fırsatlar için pazar çeşitliliğinin önem kazandığına değinen Yenigün, Sahraaltı Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki potansiyel yatırımların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülken ve Yenigün'ün açılış konuşmalarını yaptığı çalıştay, inşaat sektörünün geleceği ve verimlilik düzeyinin nasıl artırılabileceğinin tartışıldığı panelle devam etti.

(OD-MB-Y)



11.05.2017 17:53:53 TSI

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