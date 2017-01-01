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Özel insanlar özel günde nikah masasına oturdu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:47
Özel insanlar özel günde nikah masasına oturdu
Özel insanlar özel günde nikah masasına oturdu

(Fotoğraflı)

İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda kaçarak evlenen Ahmet ve Şirin isimli görme engelli çiftin resmi nikahı kıyıldı.
Van Valiliği, Edremit Belediyesi, Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası nedeniyle Kocaeli-Van Dostluk Parkında uçurtma yenliği ve piknik programı düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan programda, anne ve babası vefat eden Ahmet Karabulut ile ailesinin evlenmelerine izin vermediği Şirin Bilen isimli engelli çift ise nikah masasına oturdu.

Engelli çifte Antalya tatili
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kaçarak evlenen çiftin nikahını davetlilerin huzurun kıydı. Çiçekli, Engelliler Haftasında nikahlarını kıydığı çifte ise düğün hediyesi olarak tam altın ve Antalya'da 3 gün boyunca balayı tatili hediye etti. Başkan Vekili Çiçekli'nin hediyesi, alanda bulunan davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

"Zira engel ve onun gibi kelimeleri kabul etmek istemiyorum"
Burada bir konuşma yapan Çiçekli, davetlerine katılan herkese teşekkür ederek, engellilere 'özel kardeşlerim' diye seslendi. Çiçekli, "Ben ismini koyarken, özel vatandaşlarımız ve özel insanlarımız olarak tanımlamak istiyorum. Zira engel ve onun gibi kelimeleri kabul etmek istemiyorum. Özel kardeşlerimiz demek istiyorum. Bu kapsamda farkındalığı arttırmak üzere birimlerimiz her sene olduğu gibi bu senede çok güzel ve anlamlı etkinlikler düzenliyor. Bu hafta kapsamında yine burada bir araya geldik. Uçurtma uçurtuyoruz ve farklı etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliğimizde çok değerli iki kardeşimizin dünya evine girme merasimi de dahil edilmiş. Bu, belediye başkan vekili olarak nikah kıyma anlamında ilk tecrübem. Ben de sizler gibi çok heyecanlıyım. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.
(MSA-Y)

11.05.2017 17:55:52 TSI
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