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Bozüyük'te Trafik Haftası bilgilendirme ve farkındalık standı



(Fotoğraflı)



BİLECİK (İHA) - Trafik Haftası nedeni ile Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla farkındalık standı oluşturuldu.

İlgi gören stantta vatandaşlar el broşürleriyle trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor, trafik kontrollerinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı yapılıyor. Ayrıca İtfaiye ekipleri de kullandıkları ekipmanları tanıtarak olası bir afet ve kaza durumunda nasıl çalıştıkları hakkında bilgi veriyor. Bilgilendirme ve farkındalık standı 2 gün boyunca Hal meydanında ziyarete açık olacak.

(FSİ-MET-Y)



11.05.2017 18:04:04 TSI

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