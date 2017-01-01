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TESKİ Genel Kurulu toplandı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:57
TESKİ Genel Kurulu toplandı
TESKİ Genel Kurulu toplandı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Mayıs ayı Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Başkan Kadir Albayrak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, kurumun çalışmaları, yatırımları ve devam eden projeleri hakkında bir sunum yaptı.
Projeksiyon gösterisi eşliğinde yapılan sunumun ardından Başkan Kadir Albayrak, Genel Müdür Şafak Başa ve TESKİ ekibine teşekkür ederek, "Tekirdağ çok güzel bir görünüme kavuşuyor. Sağlam ve sağlıklı bir altyapıya kavuşuyor" dedi.
TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise, TESKİ'nin 29 projesinin tamamlandığını, 16 projenin devam ettiğini belirterek, "Sözleşme aşamasında olan 3 proje, ihale aşamasında olan 7 proje var. İl genelinde büyük projeler hayata geçirilmiş olmasına rağmen TESKİ'nin hiçbir yüklenici firmaya borcu bulunmuyor. Ayrıca TESKİ'nin hiçbir ihalesi iptal edilmedi. TESKİ'nin kurulduğu tarihte günde 5 bin metreküp su arıtılıyorken, günümüz itibariyle arıtılan su miktarı 36 bin metreküpe çıkarıldı. 2017 yılı sonunda arıtılan su miktarının 190 bin metreküpe çıkarılması hedefleniyor. TESKİ'nin çalışmaları sayesinde Tekirdağ içme suyu hizmetinde örnek il haline geldi. Şebeke suyunun etkin ve verimli kullanımı ve tek merkezden yönetilebilmesi için CBS ve SCADA sistemleri kuruldu. Çorlu'da elektrik kesinti ve arızalarından kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla, 26 adet yüksek kapasiteli jeneratör satın alınarak, ihtiyaç duyulan yerlerde hizmete sunulacak. 10 yıllık kullanım süresi dolan su sayaçları yenileniyor. Bu kapsamda abonelere ait 30 bin adet eski su sayacı, yenileriyle değiştirilecek" diye konuştu.
Dr. Şafak Başa, 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışan çağrı merkezinde, vatandaşların istek ve şikayetlerinin kayda alındığını ve sorunun çözümü sağlandıktan sonra hızlı bir şekilde geri dönüş yapıldığını belirterek, "İlçelerin ve mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yapılacak çalışmaların planlanması amacıyla, mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantıları yapılıyor. Yapılan çalışmalar sırasında iş güvenliği ve sağlığı konusuna büyük önem veriliyor" dedi.
(YG-MEF-Y)

11.05.2017 18:06:19 TSI
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