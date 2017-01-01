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Bozüyük'te engelli bakım kursunun ikincisi açılıyor



(Fotoğraflı)



BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük Belediyesi, Bilecik İŞKUR, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği'nin iş birliği ile hazırlanan engelli bakım kursunun bu yıl ikincisi düzenleniyor.

Kurs ile ilgili olarak dernek etkinlik salonunda tarafların katılımıyla protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile ilgili olarak açıklama yapan Dernek Başkanı İsmail Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Çelik, "Bu sene ikincisini düzenlemiş olduğumuz Bozüyük Belediyesi, Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü, Bozüyük Milli Eğitim Müdürlüğü ve derneğimizin organizasyonu ile dörtlü protokolle birlikte engelli bakım kursumuza pazartesi gününden itibaren başlıyoruz. Şu anda 20-25 arası kursiyerle çalışmamız öngörülüyor. Var olan kursiyerlerle devam ediyoruz. Son şekli yarın belli olacak. Bu istihdama yönelik bir çalışma olacak. Engellisi olan anneler veya engellisi olmayıp da bu işin eğitimini almak isteyenler için günlük 20 TL İŞKUR tarafından ücret verilecek. Toplum yararına istihdama yönelik bir çalışma ve derneğimiz ile diğer resmi kurumlar arasında gerçekleştirilen bir programdır. Bu bağlamda bu kursun düzenlenmesi konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

(İC-MET-Y)



11.05.2017 18:05:52 TSI

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