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Milas'ta polis sürücülere gül dağıttı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:06
Milas'ta polis sürücülere gül dağıttı
Milas'ta polis sürücülere gül dağıttı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında durdurulan sürücülere gül dağıttı. Ekipler sürücülere aynı zamanda kask ve emniyet kemeri takma konusunda da uyarılarda bulundu.
Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından şehir merkezinde ve okullarda bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlik kapsamında uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları sürücülere gül vererek trafik haftasının önemine dikkat çektiler.
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amir Vekili Polis Memuru Hüseyin Aydın, "Karayolu Güvenlik ve Trafik Haftası münasebetiyle motosiklet kullanıcılarına kask taktıkları, araç sürücülerine ise emniyet kemerlerini kullandıkları için gül dağıttık. Her zaman bizlerden bekledikleri şeylerin dışına çıkarak gül dağıtıyoruz ve sürücülerin daha da bilinçlenmesini sağlıyoruz" dedi.
Meydana gelen kazalarda can kaybının önüne geçilmesi için kask ve emniyet kemerinin önemli olduğuna dikkat çeken Aydın, "Sürücülerin ve araçta bulunanların mutlaka emniyet kemerlerini kullanmaları ve güvenli, sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmaları konusunda sürücülerimize uyarılarda bulunuyoruz. Bu uygulama halkımızın güven ve huzur içinde gidecekleri yerlere kazasız belasız ulaşmalarını sağlamaya yönelik bir uygulama. Aslında trafik cezası değil de sürücülerimize her zaman karanfil vermek istiyoruz. Sürücülerimiz karanfil almalarını ilk önce şaşkınlıkla karşılıyor ama daha sonra bu uygulamadan memnun kalıyorlar" diye konuştu.
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri etkinlikler kapsamında aynı zamanda ilçede bulunan bazı okullarda da trafik eğitimleri düzenleyerek öğrencileri bilgilendirdiler.
(ÇP-MB-Y)

11.05.2017 18:16:00 TSI
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